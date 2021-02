Probabili formazioni Juventus Roma/ Diretta tv, spazio per El Shaarawy dal 1^ minuto?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Andiamo ora a controllare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni della sfida della 21^ giornata di Serie A tra Juventus e Roma, attesa solo domani sera alle ore 18.00 tra le mura dell’Allianz Stadium. A Torino domani sarà il big match del secondo turno di ritorno del campionato e siamo davvero impazienti di scoprire le scelte di Pirlo, che pure in settimana ha vissuto un duro impegno con le semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. La Vecchia Signora, nonostante una comprensibile stanchezza, domani sarà attesa a una vera prova del nove per le proprie ambizioni di scudetto: in palio saranno tre punti che i bianconeri ancora quarti in classifica (ma a un punto dai giallorossi terzi) non possono fallire. Sarà ovviamente sfida complicata e decisiva anche per la squadra della Lupa, che dopo il caso Spezia e il terremoto-Dzeko (ma ora pare pace fatta) deve ritrovare solidità e concentrazione. Fonseca e i suoi oggi non possono sbagliare e i tifosi sperano che l’ultimo 3-1 inferto al Verona lo scorso fine settimana possa portare buona fortuna. Andiamo a controllare allora come si sono preparati in questi giorni i due tecnici, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Juventus Roma.

JUVENTUS ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Roma verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: nello specifico bisognerà andare su Sky Sport, disponibile al numero 253 del decoder per tutti gli abbonati, e in alternativa questa partita di campionato sarà fruibile anche tramite il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go che può essere attivata su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

LE MOSSE DI PIRLO

Non sono pochi i dubbi che si accendono per Mister Pirlo, impegnato a stilare le probabili formazioni di Juventus e Roma: il tecnico probabilmente dovrà gestire un lieve turnover, avendo poi a disposizione una rosa ricca di gran talenti. Su chi dunque puntare domani sera? Ipotizzando che il tecnico bresciano possa usare il 4-4-2 come modulo (ma non sarebbe gran sorpresa se cambiasse le cose in corsa), ecco che allora in difesa potrebbe esserci già spazio dal primo minuto per De Ligt al fianco di Bonucci (anche se Chiellini è in gran condizione, come abbiamo visto contro la Sampdoria nel turno precedente), mentre in corsia sarebbe spazio per Danilo e Cuadrado. In avanti paiono sicuri della loro maglia da titolare Chiesa e Kulusevski, mentre al centro si farebbero avanti Arthur e McKennie: attenzione però a Ramsey, vero jolly dalla panchina come a Rabiot (Bentancur non sarà disponibile). Sicuri in attacco Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, giocatori veramente irrinunciabili oggi.

LE SCELTE DI FONSECA

Sono dubbi e ballottaggi per le probabili formazioni di Juventus e Roma anche nella metà campo giallorossa, considerato che in questi giorni sono approdati a Trigoria, col mercato di gennaio, due giocatori come El Shaarawy e Reynolds, che davvero siamo impazienti di ammirare in campo. Dei due però solo il Faraone oggi domani dovrebbe avere effettivamente chance di vedere il campo: nel 3-4-2-1 infatti in attacco mancheranno Pellegrini (squalificato) come Pedro (infortunato) e dunque il numero 92 dovrebbe ben figurare al fianco di Mkhitaryan, per sostenere la prima punta Mayoral. In mediana sarà poi spazio dal primo minuto per Veretout e Villar al centro: saranno i soliti Spinazzola e Karsdorp a completare il reparto sull’esterno. Poche novità poi in difesa, dove la preferenza di Fonseca dovrebbe essere ancora per Mancini, Kumbulla e Ibanez: attenzione a Cristante, sempre pronto dalla panchina. Pau Lopez, già titolare contro il Verona pochi giorni fa, rischia anche domani la maglia dal primo minuto.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Kulusevski, McKennie, Arthur, Chiesa; C Ronaldo, Morata All. Pirlo

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; El Shaarawy, Mkhitaryan; Mayoral All. Fonseca.



