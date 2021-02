Probabili formazioni Juventus Roma/ Quote, Alex Sandro verso la panchina

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà oggi alle ore 18.00 la partita della 21^ giornata della Serie A tra Juventus e Roma, big match tra i più attesi: andiamo a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della sfida. L’attesa verso l’incontro è grande e considerata anche la posta in palio (oltre che il blasone del rivale) non abbiano dubbi del fatto che sia Pirlo che Fonseca oggi diranno spazio solo ai propri titolari più in forma. Pure alla vigilia qualche dubbio non manca, specie nello spogliatoio giallorosso, dove la situazione appare sempre fragile. Sempre con qualche assente di troppo (l’ultimo è lo squalificato Pellegrini) e solo apparentemente risolta la questione Dzeko, la squadra della lupa deve oggi dare il massimo, anche per non perdere un comodo terzo piazzamento della classifica della Serie A, in favore proprio della Vecchia Signora. La quale, fatta propria anche la Supercoppa, punta ora alla vetta della graduatoria e allo scudetto (avendo però terreno da recuperare e pure un incontro con il Napoli). Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match della 21^ giornata di Serie A davvero non è facile fissare un pronostico netto: pure i principali portali di scommesse non hanno dubbi nel consegnare ai bianconeri il proprio favore. Anche la Snai per l’1×2 della partita ha fissato a 1.75 il successo della Juventus, contro il più alto 4.25 segnato per la vittoria della Roma: il pareggio è stato valutato a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

LE MOSSE DI PIRLO

Per le probabili formazioni di Juventus e Roma, vogliamo immaginare per Mister Pirlo un comodo schieramento 4-4-2, dove pure sono davvero pochi i ballottaggi ancora in corso. Già in difesa, davanti all’ex del match Szczesny, ecco che sarò sicuro spazio per Bonucci e Chiellini, come pure per Danilo: solo Cuadrado potrebbe rischiare il posto in favore di Alex Sandro e comunque non scordiamo che De Ligt è pronto in panchina. A centrocampo va poi subito segnalata l’assenza annunciata di Rodrigo Bentancur, fermo per squalifica: con anche Ramsey acciaccato, dovrebbero essere McKennie e Arthur i titolari confermati, mentre sull’esterno del reparto attendono di far scintille Chiesa e Kulusevski. Per l’attacco bianconero poi nessun dubbio, visto che pure Dybala è sempre in infermeria: Cristiano Ronaldo e Morata saranno i titolari annunciati.

LE SCELTE DI FONSECA

Fissato il consueto 3-4-2-1 per le probabili formazioni di Juventus e Roma, dobbiamo subito ricordare che oggi Mister Fonseca non avrà a disposizione Smalling, fermato in settimana per un problema muscolare. Senza l’ex United, ecco che nella difesa a tre posta davanti a Pau Lopez, dovrebbero oggi farsi vedere dal primo minuto Mancini, Kumbulla e Ibanez, anche se non possiamo escludere l’inserimento di Cristante. Curiosamente l’ex Atalanta potrebbe rivelarsi jolly anche a centrocampo e perché no, anche in attacco, considerato che Lorenzo Pellegrini è fermo per squalifica. In ogni caso, la prima ipotesi del tecnico lusitano, prevede pronti a centrocampo dal primo minuto i soliti Veretout e Villar, accompagnati sull’esterno da Spinazzola e Karsdorp. Per attacco rimane ancora dubbia la possibilità di vedere titolare Edin Dzeko: dopo quanto è successo non sarebbe strano che Fonseca dia spazio oggi dal primo minuto a Mayoral, con il bosniaco pronto per intervenire a match in corso. In ogni caso, al fianco della prima punta dovrebbero fari vedere pronti Mkhitaryan e Carles Perez, quest’ultimo però in forte dubbio con El Shaarawy.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Chiesa, Arthur, McKennie, Kulusevski; C Ronaldo, Morata All. Pirlo

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; C Perez, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca



