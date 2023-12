Probabili formazioni Juventus Roma/ Quote: Chiesa e Dybala titolari? (Serie A, 30 dicembre 2023)

Le probabili formazioni di Juventus Roma ci accompagnano naturalmente verso il big match di stasera che chiuderà la 18^ giornata di Serie A 2023-2024 all’Allianz Stadium. La sfida tra Massimiliano Allegri e José Mourinho renderà ancora più intrigante questa grande classica del calcio italiano che sicuramente sarà un bel test per una Juventus che dopo il colpo di Frosinone vuole chiudere l’anno in bellezza anche perché – al di là delle schermaglie dialettiche – lo scudetto deve essere l’obiettivo stagionale della Vecchia Signora. Le vittorie “di corto muso” sono all’ordine del giorno ma va bene così, almeno finché i risultati daranno ragione alla Juventus.

La Roma si è rilanciata nell’ultimo turno con la bella vittoria contro il Napoli nel primo dei due big-match consecutivi che stanno caratterizzando le feste per José Mourinho. Per i giallorossi l’obiettivo irrinunciabile resta naturalmente la zona Champions League e un secondo risultato di prestigio consecutivo potrebbe davvero valere la svolta per l’intera stagione della Roma, anche dal punto di vista mentale. In ogni caso sarà una partita affascinante, nella quale anche le mosse dei due allenatori potrebbero avere notevole incidenza: andiamo allora a scoprire subito tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Roma in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa bianconeri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 2,90 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Roma a vincere stasera allo Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri perde Cambiaso per squalifica nelle probabili formazioni di Juventus Roma, quindi titolare a destra sarà Timothy Weah che ha così l’occasione per rimettersi in evidenza. Sull’altro versante ci sarà ovviamente Kostic, poi dovremmo avere la solita mediana con McKennie e Rabiot ad affiancare la regia di Locatelli. In difesa torna Gatti, che dovrebbe quindi affiancare i due brasiliani Bremer e Danilo a protezione di Szczesny, uno degli ex della partita. Davanti invece sono decollate le ambizioni di Kenan Yildiz, reduce dal primo gol in Serie A: tuttavia, difficilmente Allegri punterà subito sul giovane turco come a Frosinone, perché dovrebbe riuscire ad essere titolare Chiesa, il quale farebbe coppia con Vlahovic, favorito su Milik.

LE MOSSE DI MOURINHO

A proposito di rientri, José Mourinho nelle probabili formazioni di Juventus Roma ritrova Dybala: il grande ex potrebbe addirittura partire dal primo minuto, chiaramente in coppia con Lukaku. In alternativa potrebbe aprirsi un ballottaggio fra El Shaarawy e Belotti, qualora la Joya partisse dalla panchina; inoltre, un altro ex come Spinazzola rimane in vantaggio su Zalewski come esterno sinistro di centrocampo. A destra invece Kristensen è in questo momento favorito sulla concorrenza di Karsdorp, mentre nel cuore della mediana avremo Paredes, ennesimo giocatore con trascorsi nell’avversaria, come regista affiancato da Cristante e Pellegrini. In difesa tutto confermato, anche per necessità, con Mancini, Llorente e Ndicka davanti a Rui Patricio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.











