Probabili formazioni Juventus Roma/ Quote, tanti di dubbi di Allegri per il big match

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le probabili formazioni di Juventus Roma, big match della ottava giornata della serie A che pure avrà luogo solo questa sera alle ore 20.45 tra le mura dell’Allianz Stadium. Dopo aver chiuso la prima parte della stagione con il successo nel Derby, Allegri vorrebbe inaugurare ora un nuovo cammino per la Vecchia Signora, ma il big match contro Mourinho si annuncia ostico, specie perchè sono tanti i giocatori assenti o anche in dubbio, magari anche perchè sono arrivati tardo a Vinovo dopo i rispettivi impegni con le nazionali (è il caso dei sudamericani).

Probabili formazioni Milan Verona/ Quote, Ciprian Tatarusanu sotto i riflettori

La squadra della Lupa poi fa sempre paura, anche se di recente lontano da casa ha sofferto non poco (ricordiamo il KO al Bentegodi): Mourinho ha poi dalla sua una rosa quasi al completo, con solo Abraham tra i big in dubbio per un acciacco alla caviglia riportato con la maglia della Tre leoni. Andiamo allora a vedere da vicino quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Juventus e Roma, big match della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER/ Quote, il grande duello Immobile vs Dzeko

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè conti parecchie defezioni anche importanti, sulla carta è ad Allegri che sorride il pronostico per questo incontro di Serie A. Controllando le quote date dalla Snai vediamo che per l’1×2 il successo della Juventus è stato fissato a 1.90, contro il più alto 4.25 segnato per la Roma: il pareggio stasera vale la quota di 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Complici tante assenze e giocatori in bilico, non si esclude che Allegri possa anche decidere di capovolgere le carte e schierare i suoi con un 3-5-2 rivisitato: altrimenti il tecnico dovrebbe dare spazio ancora al 4-4-2, ma anche qui non sarebbero poche le novità. Già in difesa, con Danilo e Alex Sandro indirizzati alla panchina avremo infatti De Sciglio e Pellegrini sull’esterno del reparto arretrato e il duo Bonucci-De Ligt al centro (anche se Chiellini è a disposizione). Per il centrocampo verrà allora avanzato Cuadrado in coppia con Bernardeschi sull’esterno (anche se Kulusevski scalpita): al centro ecco l’irrinunciabile Locatelli, con uno tra Arthur e Bentancur titolari. In avanti, mancando Morata e con Dybala in forte dubbio, dovrebbe essere spazio per il duo Chiesa-Kean: non escludiamo però soluzioni differenti.

Probabili formazioni Serie A/ Due squalificati negli anticipi, 8^ giornata

LE SCELTE DI MOURINHO

Decisamente meno complicato fissare l’11 di Mourinho per le probabili formazioni di Juventus Roma, pur ricordando che con tutta probabilità il tecnico lusitano non avrà a disposizione Abraham oggi. Ecco che allora in attacco sarà duello Shomurodov-Borja Mayoral per la maglia da titolare, con l’attaccante uzbeko appena favorito: al suo fianco spazio per il ritrovato Zaniolo e per Mkhitaryan (pur molto utilizzato dalla nazionale azera negli ultimi giorni) con il capitano Pellegrini sulla trequarti. Alle loro spalle avremo ancora Cristante e Veretout come titolari a centrocampo, mentre in difesa, mancando Smalling, saranno Mancini e Ibanez i titolari al centro dello schieramento. Il reparto arretrato sarà poi completato sull’esterno da Karsdorp e da uno tra Vina e Calafiori.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Bernadeschi; Kean, Chiesa All. Allegri

ROMA (4-2-3-1): R Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov All. Mourinho



© RIPRODUZIONE RISERVATA