Probabili formazioni Juventus Roma/ Quote: torna Bonucci (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Juventus Roma presentiamo la partita di oggi alle ore 18.30 all’Allianz Stadium, big-match della terza giornata di Serie A, una sfida sempre affascinante e con in più questa volta il ritorno di Dybala come avversario nello stadio della Juventus praticamente un solo mese dopo il suo addio ai bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri non ha ancora subito gol ma arriva dal pareggio sul campo della Sampdoria: la qualità del gioco non ha convinto e i tifosi si augurano che non sia un segnale di una stagione simile alla precedente, quando la Juventus quasi mai ha entusiasmato.

Anche in casa Roma per il momento la difesa è ancora imbattuta, il gioco non è scintillante, ma contro la Salernitana alla prima giornata e poi alla seconda contro la Cremonese sono arrivate due vittorie. Ora il livello di difficoltà si alza e di conseguenza anche per i giallorossi sono attese le prime risposte significative sulle possibilità in questo campionato nel quale i capitolini vogliono sognare in grande. Partita imperdibile, andiamo allora subito a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Roma secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I bianconeri partono favoriti, ma nemmeno troppo: il segno 1 infatti è quotato a 2,35, mentre poi si sale a 3,15 volte la posta in palio sul segno X oppure a 3,20 in caso di segno 2 per un colpaccio giallorosso.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Roma, Max Allegri deve fare i conti con le assenze di diversi big, da Chiesa ed entrambi gli acquisti estivi di maggior fascino, cioè Pogba e Di Maria, mentre Szczesny è sulla via del recupero ma non sarà certamente titolare. In compenso sembra essere recuperato Bonucci, potremmo di conseguenza disegnare un modulo 4-3-3 con Perin in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Danilo, appunto Bonucci, Bremer e Alex Sandro da destra a sinistra.

A centrocampo le maglie dovrebbero andare a McKennie, Locatelli ed infine Rabiot, ex separato in casa che in questo momento è un titolare praticamente inamovibile per necessità. Infine il tridente d’attacco, che dovrebbe vedere Cuadrado avanzato come ala destra sfruttando le sue qualità a tutta fascia, poi naturalmente Vlahovic nei panni del centravanti e sulla sinistra l’acquisto estivo Kostic, che ha subito trovato spazio.

LE SCELTE DI MOURINHO

Anche José Mourinho ha alcuni assenti eccellenti nelle probabili formazioni di Juventus Roma, in questo caso ci riferiamo naturalmente a Wijnaldum e Zaniolo, per cui dal centrocampo in su mancano due pedine che sarebbero state fondamentali. C’è tuttavia naturalmente il grande ex Dybala, che torna nel “suo” Stadium già ad agosto e sarà affiancato sulla trequarti da Pellegrini, che per necessità più ancora che per scelta torna nuovamente ad avanzare per dare supporto con la Joya al centravanti, che sarà naturalmente Abraham.

Abbiamo cominciato dall’attacco per presentare il modulo 3-4-2-1 della Roma, che per il resto vedrà certezze in difesa, con Rui Patricio protetto dalla linea a tre formata da Mancini, Smalling e Ibanez; a centrocampo invece ci aspettiamo titolari da destra a sinistra Karsdorp, Cristante, Matic e Spinazzola, che per la Roma in questo campionato sarà di fatto come un nuovo acquisto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

