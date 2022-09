Probabili formazioni Juventus Salernitana/ Diretta tv, Allegri cambia (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Salernitana ci introducono alla partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 11 settembre, ed è valida per la 6^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. I bianconeri vanno a caccia di riscatto: martedì sera hanno perso contro il Psg, dando una buona reazione nel secondo tempo ma comunque restando in balia di avversari che si sono dimostrati tremendamente superiori, e finchè hanno giocato di squadra hanno pienamente meritato la vittoria. Massimiliano Allegri potrebbe cambiare nuovamente modulo per questo match: staremo a vedere cosa sceglierà.

La Salernitana nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato in casa contro l’Empoli, incassando il gol nel finale: Davide Nicola comunque è riuscito a confermare lo spirito di gruppo che nella scorsa stagione aveva permesso di centrare una miracolosa salvezza, e per il momento si sta tenendo lontano dai guai pur sapendo che la strada sarà molto lunga. Ora, aspettando che arrivi domenica sera per questa partita, andiamo ad analizzare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, leggendo insieme nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Salernitana.

DIRETTA JUVENTUS SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Juventus Salernitana: questa partita non è una di quelle che vengono trasmesse dai canali della nostra televisione per la 6^ giornata di Serie A. L’unico modo che avrete per seguirla sarà quella di aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN, che fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio: sarà una visione in diretta streaming video attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, la televisione tornerà eventualmente utile qualora siate clienti Sky visto che i canali DAZN sono disponibili sul decoder satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA

I DUBBI DI ALLEGRI

Dal 3-5-2 di Parigi al 4-3-3: questo potrebbe decidere Allegri, che dunque tornerebbe all’antico per la Serie A. Si ripropone allora il ballottaggio tra Vlahovic e Milik, ma il serbo parte nettamente favorito; in difesa ha recuperato Bonucci che dunque affiancherà ancora Bremer, sugli esterni invece dovrebbero operare i due brasiliani Danilo e Alex Sandro anche se per la corsia sinistra De Sciglio rimane un’opzione. Per quanto riguarda il centrocampo, dopo le uscite da titolare Miretti potrebbe avere un turno di riposo o comunque essere impiegato a partita in corso: se così fosse, sulle mezzali vedremmo McKennie da una parte e Rabiot dall’altra, con lo statunitense in rampa di lancio dopo il gol segnato al Parco dei Principi. Locatelli agirà come regista; sugli esterni offensivi da valutare Di Maria, al massimo però il Fideo potrebbe andare in panchina e dunque spazio a Kostic a sinistra con Cuadrado a destra, in alternativa possibile chance da titolare per Kean.

LE SCELTE DI NICOLA

Anche Nicola ha qualche problema con gli infortuni: mancano all’appello Lovato e Bohinen e Ribéry è più fuori che dentro. Nel 3-5-2 del tecnico piemontese allora in difesa dovrebbe giocare Daniliuc, che completerebbe una linea nella quale i due veterani Gyomber e Federico Fazio sono confermati al pari di Sepe, che difenderà i pali della porta granata. Candreva, ex della partita, dovrebbe avere il posto come laterale destro di centrocampo, e sull’altro versante spingerà invece Pasquale Mazzocchi; a fare da regista in mezzo dovrebbe essere Lassana Coulibaly, con Maggiore schierato come interno e Vilhena, già padrone della mediana della Salernitana, che avrà la sua maglia confermata. Davanti, l’ultima aggiunta come noto è stata quella di Piatek: il polacco è tornato in Serie A dopo aver vestito le maglie di Genoa, Milan e Fiorentina ma per il momento deve accettare di essere indietro nelle gerarchie (come Botheim), Boulaye Dia sta segnando con regolarità e dunque giocherà anche domenica sera e al suo fianco dovremmo rivedere Federico Bonazzoli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Massimiliano Allegri

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, F. Fazio, Daniliuc; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, P. Mazzocchi; F. Bonazzoli, Dia. Allenatore: Davide Nicola











