Probabili formazioni Juventus Salernitana/ Diretta tv: dubbio Kean-Morata (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Juventus Salernitana ci introducono alla sfida che andrà in scena domani pomeriggio presso l’Allianz Stadium di Torino per la trentesima giornata di Serie A. La formazione di Massimiliano Allegri è a caccia di riscatto dopo l’amara sconfitta patita in Champions League contro il Villarreal: un ko durissimo da digerire, considerando che ha causato l’uscita dalla coppa agli ottavi di finale. L’undici di Nicola, invece, cerca disperatamente punti per poter agguantare il sogno salvezza.

DIRETTA/ Salernitana Sassuolo (risultato finale 2-2): pareggia Djuric!

La Juventus è situata al quarto posto in classifica con 56 punti, a -7 dal Milan capolista. La strada per la vetta è lunga e ricca di insidie, ma senza la Champions League Vlahovic e compagni potrebbero tentare la risalita. La Vecchia Signora è reduce da tre vittorie di fila in Serie A: 2-3 contro l’Empoli, 1-0 contro lo Spezia e 1-3 contro la Sampdoria. Con due gare da recuperare, la Salernitana occupa l’ultimo posto della classifica con appena 16 punti. Il quart’ultimo posto, detenuto dal Cagliari, dista nove punti. Nell’ultimo turno di campionato i campani hanno raccolto un 2-2 interno contro il Sassuolo.

Diretta/ Inter Salernitana (risultato finale 5-0) video: nerazzurri sul velluto

JUVENTUS SALERNITANA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Juventus Salernitana sarà visibile in diretta tv solo tramite televisori che siano dotati di connessione ad Internet, perché si tratterà più correttamente della ormai ben nota diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per tutto il campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Salernitana si preannunciano diversi dubbi per Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri sembra orientato a cambiare modulo, con il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2. Una variazione legata alla volontà di esprimere un gioco più offensivo, con esterni di centrocampo trasformati in ali pure.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALERNITANA/ Quote, Gosens sarà finalmente protagonista?

Fiducia confermata in Szczesny tra i pali. Difficile ipotizzare un rientro dal 1’ per Chiellini, reduce dall’infortunio, con la riproposizione del tandem formato da Rugani e De Ligt, mentre come terzini agiranno Danilo e Pellegrini, ancora una volta preferito ad Alex Sandro. A centrocampo l’allenatore livornese non avrà a disposizione Zakaria e Locatelli, risultato positivo al Covid: in mediana spazio a Rabiot e Arthur. Sulle corsie esterne fiducia in Cuadrado e nel rientrante Bernardeschi. Il dubbio principale è legato al reparto avanzato: chi al fianco di Vlahovic? Ballottaggio tra Morata e Kean, lo spagnolo appare in vantaggio.

LE SCELTE DI NICOLA

Continuiamo la nostra analisi delle probabili formazioni di Juventus Salernitana andando a scoprire le ultime da casa granata. Davide Nicola dovrà fare a meno di Veseli e Schiavone, entrambi infortunati, ma può contare sul rientro di Ribery: il francese partirà dalla panchina, pronto ad offrire un contributo importante a gara in corso.

Tra i pali della Salernitana Gigi Sepe, nodi da sciogliere in difesa. Al fianco di Fazio uno tra Gyomber e Dragusin, mentre sulla corsia di destra riecco Mazzocchi. A sinistra, invece, Ranieri è in vantaggio su Ruggeri. In cabina di regia spazio a Coulibaly e Radovanovic, in vantaggio sul brasiliano Ederson. Dubbi anche per quanto concerne il reparto avanzato: Kastanos e Bonazzoli certi della titolarità, a completare il trio di trequartisti uno tra Perotti e Verdi. Davanti c’è Djuric, reduce dal timbro contro il Sassuolo.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot; Bernardeschi; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric. All. Nicola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA