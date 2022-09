Probabili formazioni Juventus Salernitana/ Quote, sarà turnover (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Juventus Salernitana ci avviciniamo alla partita di stasera all’Allianz Stadium per la sesta giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia di riscatto perché martedì sera hanno perso contro il Psg, ja Juventus può ripartire dalla buona reazione mostrata nel secondo tempo ma sicuramente c’è ancora tanto da lavorare, soprattutto perché nemmeno in campionato finora la situazione è molto positiva, con tre pareggi su cinque giornate.

La Salernitana nell’ultimo turno di campionato ha invece pareggiato in casa contro l’Empoli: Davide Nicola comunque è riuscito a confermare lo spirito di gruppo che aveva permesso di centrare una miracolosa salvezza a maggio e per il momento sta tenendo la Salernitana lontano dai guai, con una partenza decisamente migliore rispetto a un anno fa. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Salernitana.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando uno sguardo anche al pronostico su Juventus Salernitana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, non stupisce naturalmente osservare che i bianconeri partiranno nettamente favoriti. Il segno 1 è infatti quotato a 1,40, mentre poi si sale già a quota 4,75 in caso di segno X per il pareggio e fino a 7,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Salernitana potrebbero vedere Massimiliano Allegri tornare dal modulo 3-5-2 di Parigi al 4-3-3, rilanciando il ballottaggio tra Vlahovic e Milik, che vede tuttavia il serbo nettamente favorito. Potrebbero riposare invece altri, come ad esempio Di Maria: come esterni offensivi nel tridente ipotizziamo infatti titolari Kostic a sinistra e Cuadrado a destra, con Kean altra possibile alternativa.

In difesa ha recuperato Bonucci che affiancherà Bremer, sugli esterni invece dovrebbero operare i due brasiliani Danilo e Alex Sandro, a sinistra tuttavia c’è anche l’ipotesi De Sciglio. Per quanto riguarda il centrocampo, infine, potrebbe riposare Miretti e quindi potremmo vedere come mezzali McKennie da una parte e Rabiot dall’altra, ai fianchi di Locatelli che agirà ancora una volta come regista.

LE SCELTE DI NICOLA

Davide Nicola ha qualche problema con gli infortuni per stilare le probabili formazioni di Juventus Salernitana sul fronte campano. Nel modulo 3-5-2 che dovrebbe fungere da riferimento per la sua Salernitana, ecco che in difesa dovrebbe giocare Daniliuc, che completerebbe una linea con Gyomber e Fazio davanti a Sepe, che difenderà i pali della porta granata.

Candreva, grande ex della partita, agirà come laterale destro di centrocampo, con Mazzocchi papabile titolare invece a sinistra; nel cuore della mediana, a fare da regista dovrebbe essere Lassana Coulibaly, con Maggiore e Vilhena per completare il centrocampo a cinque della Salernitana. Davanti, l’ultimo acquisto è Piatek, ma per il momento Boulaye Dia sta segnando con regolarità e dunque giocherà, con al suo fianco verosimilmente Bonazzoli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Daniliuc; Candreva, Maggiore, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. All. Nicola.











