Probabili formazioni Juventus Salernitana/ Quote: turnover e chance per Yildiz? (Serie A, 12 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA: OCCASIONE BIANCONERA!

Eccoci pronti a parlare delle probabili formazioni di Juventus Salernitana, una partita che rappresenta una straordinaria occasione per i bianconeri: alle ore 18:00 di domenica 12 maggio, nella 36^ giornata di Serie A 2023-2024, la Juventus incrocia l’ultima in classifica, ampiamente retrocessa, e una vittoria significherebbe blindare la tanto agognata qualificazione in Champions League, obiettivo minimo dopo aver scialacquato una corsa scudetto che era del tutto concreta, ma che poi è sparita con un crollo verticale che del resto prosegue anche oggi.

Sulla Salernitana le valutazioni non possono che essere negative: tre allenatori non sono riusciti a dare una sterzata a una squadra che si presenta a tre giornate dal termine con appena 15 punti, la retrocessione è diventata aritmetica un paio di settimane fa ma era ovviamente scontata da tempo, ora la società dovrà essere brava a lavorare per l’immediata risalita. Nell’attesa di scoprire cosa succederà all’Allianz Stadium, facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Salernitana.

JUVENTUS SALERNITANA: QUOTE E PRONOSTICO

Parlando delle probabili formazioni di Juventus Salernitana possiamo anche approcciare le quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla partita valida per la 36^ giornata di Serie A. Ovviamente i bianconeri sono largamente favoriti: è appena di 1,13 volte la giocata il valore posto sul segno 1 per la vittoria della Juventus, mentre il segno 2 per il successo della Salernitana vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a ben 18,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 8,25 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA

GLI 11 DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri deve rinunciare a Danilo e Alex Sandro oltre che allo squalificato Timothy Weah, ma le scelte per Juventus Salernitana sono ormai fissate: in difesa ci sarà spazio per Rugani che completerà la linea con Bremer e Gatti a protezione di Szczesny, mentre Perin sarà utilizzato nella finale di Coppa Italia. A centrocampo tutto già deciso, e nessuna sorpresa: Locatelli sarà il regista, come mezzali agiranno McKennie e Rabiot anche se l’Atalanta incombe e Allegri potrebbe decidere di mischiare un po’ le carte, per esempio regalando una maglia da titolare ad almeno uno tra Miretti e Alcaraz. Stesso discorso in attacco, dove scalpitano Milik e Kean: l’occasione di regalarsi subito la Champions League, senza complicarsi la vita, è ghiotta e dunque Vlahovic e Federico Chiesa restano in vantaggio, ma per l’appunto potremmo aspettarci qualche sorpresa (attenzione in tal senso a Kenan Yildiz) nella speranza, per la Juventus, che le cose vadano comunque bene e si raggiunga l’obiettivo per poi concentrarsi esclusivamente sulla finale di Coppa Italia.

LE SCELTE DI COLANTUONO

Ha molti più problemi Stefano Colantuono, che in Juventus Salernitana deve rinunciare a Maggiore e Jerome Boateng e verosimilmente non potrà utilizzare Ochoa e Candreva, ex della partita. In porta allora va Fiorillo, che davanti a lui dovrebbe avere una difesa guidata dall’esperto Federico Fazio e completata da Pierozzi e Pirola; poi sulle fasce laterali correranno Sambia a destra e Domagoj Bradaric a sinistra, in mezzo al campo l’impostazione della manovra sarà affidata a Lassana Coulibaly con Basic nelle vesti di sparring partner, qui l’altro ex Kastanos si può giocare il posto tanto quanto Legowski. Per la trequarti invece i due nomi dovrebbero essere quelli di Emanuel Vignato e Tchaouna, con Martegani prima alternativa; la prima punta la farà Ikwuemesi, che nella partita di Coppa Italia contro la Juventus, poi persa 6-1 qui allo Stadium, aveva sorprendentemente sbloccato il risultato dopo pochi secondi. Le opzioni dalla panchina, invece, sono Weissman e Simy, autore contro i bianconeri di un gran gol in rovesciata quando giocava nel Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, F. Fazio, Pirola; Sambia, L. Coulibaly, Basic, Bradaric; E. Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi. Allenatore: Stefano Colantuono











