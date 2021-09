Probabili formazioni Juventus Sampdoria/ Diretta tv, Allegri punta di nuovo su Morata

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Juventus Sampdoria, sfida che si accenderà domani alle ore 12.30 tra le mura dell’Allianz Stadium di Torino: chissà quali saranno le mosse per le probabili formazioni del match. Pur di ritorno da un duro turno contro il Napoli, D’Aversa potrebbe domani venir costretto a fare conto ancora su i suoi titolari, anche se questi hanno riposato ben poco negli ultimi giorni: l’avversario è impegnativo e i tanti assenti e giocatori acciaccati metteranno sicuramente in difficoltà il tecnico.

Dovrebbe variare invece dall’11 visto contro lo Spezia pochi giorni fa Allegri nella sua Juventus: domani riavremo in campo dunque alcuni titolari, anche se pure tra pochi giorni la Vecchia Signora sarà chiamata in campo in Champions league contro il Chelsea. I punti di domanda dunque potrebbero non essere pochi: andiamo allora ad analizzare le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Juventus Sampdoria.

JUVENTUS SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sampdoria sarà disponibile: questa infatti è una delle tre partite che per la 6^ giornata di Serie A saranno trasmesse sulla televisione satellitare, di conseguenza i suoi abbonati potranno rivolgersi a Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o Sky Sport 251 in caso di abbonamento al pacchetto Calcio. Il servizio di diretta streaming video sarà disponibile come sempre con l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi), naturalmente l’appuntamento il match a Torino sarà anche sul broadcaster DAZN, dunque anche in questo caso una visione riservata ai soli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Non sono pochi i dubbi che si accendono per Allegri per le probabili formazioni di Juventus Sampdoria, tenuto poi conto che sono ancora diversi i giocatori acciaccati o in dubbio, come Chiesa, vittima di un problema muscolare. Con l’ex Viola indirizzato alla panchina, ecco che domani a Torino per i bianconeri potremmo rivedere il 4-4-2 di partenza, dove pure a centrocampo riavremo dal primo minuto Cuadrado e Rabiot, con Bentacur e Locatelli di nuovo schierati al centro: da non escludere per l’inserimento di Ramsey e McKennie, comunque pronti dalla panchina. Per l’attacco sarà riproposto il duo offensivo Morata-Dybala, visto con il Milan, mentre in difesa rimane irrinunciabile un giocatore come Bonucci, visto che sia Arthur che Chiellini sono indisponibili. Nel reparto arretrato spazio per De Ligt, con Alex Sandro e Danilo schierati dal primo minuto sull’esterno.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Alcuni dubbi si accendono anche nella metà campo dei blucerchiati, dove pure D’Aversa dovrebbe riconfermare un po’ i soliti titolari alla fine. Fissato il 4-4-2 di partenza, ecco che domani avremo ancora Yoshida e Colley al centro della difesa, con Bereszynski e Augello schierati sull’esterno: attenzione però a Ferrari e Chabot che cercano spazio dal primo minuto come pure Murru, il lizza per una magli da titolare. A centrocampo, se Adrien Silva starà meglio, sarà lui il titolare assieme a Thorsby, pure non al top della condizione: Candreva e Damsgaard invece non dubitano della loro maglia da titolare. A valutare le condizioni dei veterani Quagliarella e Caputo dopo il turno infrasettimanale: i due sono i primi titolari, ma in caso di affaticamento si farà avanti Torregrossa.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.



