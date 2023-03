Probabili formazioni Juventus Sampdoria/ Diretta tv: Cuadrado o Chiesa? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Sampdoria ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 12 marzo, valida per la 26^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Una bella occasione per i bianconeri: la Juventus, impegnata giovedì nell’andata degli ottavi di Europa League, ha perso in casa della Roma e dunque mancato l’opportunità di avvicinarsi ulteriormente all’Atalanta, ma anche di restare idealmente in corsa per un posto nelle prime quattro che rimane complicato, sempre aspettando l’esito del ricorso circa il caso delle plusvalenze.

Occasione persa anche dalla Sampdoria, che appare sempre più condannata alla retrocessione: in un turno che sarebbe potuto essere estremamente favorevole i blucerchiati hanno pareggiato contro la Salernitana, hanno sì ripreso la Cremonese ma guadagnato zero sulle vere rivali per la salvezza, in uno scenario francamente disperato. Vedremo comunque cosa succederà domenica sera all’Allianz Stadium; aspettando che si giochi, facciamo la nostra analisi circa le scelte che potrebbero essere operate dagli allenatori, leggendo le probabili formazioni di Juventus Sampdoria.

DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sampdoria, salvo variazioni di palinsesto, sarà disponibile su Zona DAZN: ricordiamo ancora una volta che il canale è disponibile al numero 214 del decoder di Sky e dunque gli abbonati alla televisione satellitare che siano anche clienti di DAZN potranno accedervi. L’alternativa rimane quella della visione in diretta streaming video, sulla stessa DAZN oppure su Now Tv: qui sono presenti tutte le partite del campionato di Serie A e chiaramente, per assistere alle immagini, vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

I DUBBI DI ALLEGRI

Kean squalificato, Alex Sandro non al top: questo il quadro iniziale in vista di Juventus Sampdoria, Massimiliano Allegri poi potrebbe decidere di far giocare Perin in porta mentre al centro della difesa potrebbe finalmente tornare titolare Bonucci, che dunque completerebbe il reparto con Danilo e Bremer. A centrocampo il solito balletto: da valutare la condizione di Pogba che però difficilmente sarà titolare, il Polpo potrà comunque essere utile per il secondo tempo ma nel frattempo dal primo minuto dovrebbe giocare Fagioli, che si prenderebbe la maglia al fianco del regista Locatelli e di Rabiot, dovendo ricordare che anche Miretti ha recuperato e sarà in panchina, in attesa eventualmente di riavere il posto nell’undici iniziale. Sulle corsie laterali scontata la scelta a sinistra con Kostic inossidabile e imprescindibile, sull’altro lato Cuadrado è favorito su Federico Chiesa che però potrebbe avere un’occasione; in attacco, con Milik che è ancora indisponibile, a giocare saranno come sempre Di Maria e Vlahovic e il serbo dovrà finalmente dare prova di potersi sbloccare in fase realizzativa, i suoi gol da qui a giugno potrebbero essere importanti per la Juventus.

GLI 11 DI STANKOVIC

Lunga lista di indisponibili per Djan Stankovic in Juventus Sampdoria, restano da valutare sia Lammers che Djuricic che però difficilmente farebbero parte della formazione titolare. Ci sono tre ex nella squadra blucerchiata: il portiere Audero, Léris che ancora una volta dovrebbe prendersi la maglia di esterno destro a centrocampo partendo favorito su Zanoli – arrivato a gennaio nello scambio che ha portato Bereszynski al Napoli – e Rincon, che sarà titolare nel settore nevralgico. A formare il terzetto difensivo saranno Gunter, Nuytinck e Amione; sulla corsia sinistra ci sarà come sempre Augello, in mezzo al campo insieme al già citato Rincon giocherà Winks, inamovibile da quando è tornato a disposizione dopo il lungo infortunio. Farà dunque un passo avanti Cuisance, a meno che Djuricic riesca a recuperare in tempo per essere totalmente della partita; in avanti invece Gabbiadini, che sarebbe tecnicamente il quarto ex anche se nella Juventus non ha mai giocato (ci era arrivato in comproprietà) dovrebbe fare coppia con Jesé Rodriguez, non giocherà quasi certamente Sabiri (che però andrà in panchina) dopo i fatti dell’ultima partita, quando Stankovic ha scelto di sostituirlo prima che terminasse il primo tempo parlando poi in maniera totalmente negativa del suo atteggiamento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Léris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Jesé Rodriguez. Allenatore: Dejan Stankovic











