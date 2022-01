Probabili formazioni Juventus Sampdoria/ Diretta tv, l’occasione di Kaio Jorge?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Sampdoria ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 18 gennaio: all’Allianz Stadium è gara secca negli ottavi di Coppa Italia 2021-2022. I bianconeri hanno battuto l’Udinese sabato, proseguendo la loro risalita verso il quarto posto in campionato, e in generale potrebbero ora trovarsi di fronte ad un periodo utile per la rinascita pur se alcuni aspetti restano chiaramente da risolvere.

Per quanto riguarda la Sampdoria, la sconfitta interna contro il Torino ha ulteriormente complicato una situazione già difficile: Marco Giampaolo sarebbe il sostituito D’Aversa e dunque bisognerà vedere come influirà questa sfida di Coppa Italia, se ci sarà un cambio di passo. Aspettando che arrivi martedì sera, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Sampdoria.

DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sampdoria sarà disponibile su Canale 5, perché in questa stagione le partite di Coppa Italia vengono trasmesse da Mediaset e nello specifico da questo canale: dunque potrete rivolgervi al digitale terrestre e, come al solito, ci sarà la possibilità di seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video. Il quale viene fornito sia da Mediaset Play, attraverso il sito o l’app ufficiale, oppure attraverso la piattaforma Infinity alla quale dovrete chiaramente essere abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri dovrebbe dare spazio a chi non ha giocato sabato sera: secondo le probabili formazioni di Juventus Sampdoria il modulo potrebbe essere ancora un 4-2-3-1, ma con interpreti diversi. Intanto in porta dovrebbe andare Perin; con lui una difesa con De Sciglio e Alex Sandro sugli esterni, mentre al centro potrebbe rivedersi Chiellini che farebbe rifiatare De Ligt, dunque Rugani titolare ma attenzione anche alla carta De Winter, che può essere impiegato dall’inizio. A centrocampo ci aspettiamo di rivedere Locatelli in mediana, magari con Bentancur a fargli compagnia; davanti, si candida Rabiot che può prendersi la maglia di esterno a sinistra con Bernardeschi sull’altro versante, centralmente può avanzare McKennie ma c’è anche la soluzione del 4-4-2, così che i due già citati giochino alti e davanti Allegri possa puntare sulla coppia Morata-Kaio Jorge, con il brasiliano che è pronto finalmente a fare la sua ampia parte e dimostrare di poter valere questa maglia della Juventus.

GLI 11 DI GIAMPAOLO

Dovrebbe sedere sulla panchina Giampaolo ed è un rebus capire le probabili formazioni di Juventus Sampdoria, al suo ritorno sulla panchina doriana al posto di D’Aversa. Wladimiro Falcone giocoforza sarà ancora in porta, in difesa sono out Yoshida e Omar Colley e allora Alex Ferrari e Dragusin saranno nuovamente chiamati agli straordinari, sugli esterni invece Andrea Conti e Murru dovrebbero prendere il posto di Bereszynski e Augello che appunto dovranno giocare in Serie A. in mediana, Ekdal (altro ex) non ha giocato sabato e quindi ci aspettiamo che sia titolare martedì sera, a fargli compagnia in mezzo al campo potremmo avere Ronaldo Vieira e i due esterni che partiranno dalla linea del centrocampo sono da valutare. Uno quasi certamente sarà Ciervo, l’altro invece potrebbe comunque uscire dal ballottaggio tra Candreva e il tuttofare Thorsby; in attacco invece puntiamo per il momento sul tandem formato da Quagliarella e Torregrossa, ma naturalmente le scelte di Giampaolo potrebbero anche essere diverse.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, De Winter, Alex Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Morata, Kaio Jorge. Allenatore: Massimiliano Allegri

SAMPDORIA (4-4-2): W. Falcone; A. Conti, Dragusin, A. Ferrari, Murru; Ciervo, Ekdal, Ronaldo Vieira, Thorsby; Torregrossa, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo (?)



