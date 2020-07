Probabili formazioni Juventus Sampdoria/ Diretta tv: torna Bonucci (Serie A)

Juventus Sampdoria si giocherà alle ore 21.45 di domani sera, quando le due formazioni scenderanno in campo all’Allianz Stadium per il posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A, partita che potrebbe assegnare lo scudetto alla Juventus, che ha dovuto rinviare la festa dopo l’inatteso scivolone a Udine. Ecco dunque che le probabili formazioni di Juventus Sampdoria acquisiscono molta importanza: i bianconeri infatti hanno in mano il loro destino e vincendo sarebbero certi del trionfo, ma già troppe volte gli uomini di Maurizio Sarri hanno lasciato punti per strada malamente nelle ultime settimane. L’occasione di domani sera sulla carta è perfetta, contro una Sampdoria già salva e che ha dunque poco da chiedere, anche se i blucerchiati cercheranno di riscattare la sconfitta nel derby facendo bella figura contro i campioni d’Italia. Tutto questo premesso, ora andiamo senza indugio a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Sampdoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Sampdoria sarà garantita in esclusiva agli abbonati di Sky Sport, per la precisione sui canali numero 201, 202 e 251 della piattaforma televisiva satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati Sky, in questo caso tramite sito oppure applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

LE MOSSE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Sampdoria ecco che Maurizio Sarri potrebbe scegliere Buffon titolare e sarebbe un omaggio non banale in una partita che dopo lo scivolone di Udine ha acquisito notevole importanza per i bianconeri. In difesa rientra dalla squalifica Bonucci per fare coppia con De Ligt, mentre sulle fasce i due favoriti dovrebbero essere Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra, con Danilo che di conseguenza rischia la panchina. A centrocampo invece questo rischio è tutto per Pjanic, perché in cabina di regia dovrebbe giostrare Bentancur, affiancare da Ramsey e da uno dei due francesi in ballottaggio, Rabiot e Matuidi. Infine non ci attendiamo particolari novità in attacco, dove la terza maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo e Dybala dovrebbe toccare ancora una volta a Bernardeschi, con Higuain e Douglas Costa dunque panchinari.

LE SCELTE DI RANIERI

Sulla sponda blucerchiata, stilando le probabili formazioni di Juventus Sampdoria si deve purtroppo fare i conti con le assenze per squalifica di Colley e Vieira. In difesa per mister Claudio Ranieri l’unico dubbio dovrebbe essere quello tra Augello e Murru come terzino sinistro per completare la difesa a quattro davanti ad Audero, che per il resto sarà formata da Bereszynski a destra e dalla coppia centrale formata da Yoshida e Tonelli. Nel 4-4-2 dovrebbe essere tutto chiaro anche a centrocampo, dove di conseguenza collochiamo titolari Depaoli a destra, nel cuore della mediana Thorsby e Linetty, infine Jankto esterno sinistro. Due uomini per tre maglie invece in attacco, ma all’Allianz Stadium ci dovrebbe essere spazio dall’inizio per i più esperti Quagliarella e Gabbiadini, con il giovane Bonazzoli jolly dalla panchina.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Khedira.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Squalificati: Colley, Vieira.

Indisponibili: nessuno.



