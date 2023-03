Probabili formazioni Juventus Sampdoria/ Quote: Fagioli sarà titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA: CHI GIOCA?

Leggiamo le probabili formazioni di Juventus Sampdoria per presentare la partita di questa sera all’Allianz Stadium, posticipo di prima serata della domenica per la ventiseiesima giornata di Serie A. Una bella occasione per i bianconeri allenati da mister Massimiliano Allegri: la Juventus, che giovedì ha vinto per 1-0 contro il Friburgo nell’andata degli ottavi di Europa League, invece domenica scorsa in campionato ha perso in casa della Roma e dunque la situazione in classifica resta decisamente complicata, sempre aspettando l’esito del ricorso circa il caso delle plusvalenze che naturalmente potrebbe modificare anche di molto la stagione della Juventus.

Di certo tuttavia la situazione più complicata è quella della Sampdoria, che appare sempre più condannata alla retrocessione: in un turno che avrebbe potuto fornire una delle ultime occasioni favorevoli, i blucerchiati hanno pareggiato in casa contro la Salernitana, hanno ripreso la Cremonese per condividere l’ultimo posto (davvero modesta consolazione) ma guadagnato zero sulle vere rivali per la salvezza, in uno scenario francamente disperato. All’Allianz Stadium Dejan Stankovic cerca l’impresa che potrebbe dare la svolta anche dal punto di vista psicologico, ma sarà naturalmente molto difficile; tutto questo premesso, scopriamo le ultime notizie sul match leggendo le probabili formazioni di Juventus Sampdoria.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico circa Juventus Sampdoria, grazie alle quote offerte dall’agenzia Snai su questa partita. I padroni di casa bianconeri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,35, mentre poi si sale già a quota 5,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 9,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno da parte della Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Kean squalificato, Alex Sandro non al top così come Chiesa dopo il problema emerso in Europa League: questo il quadro delle probabili formazioni di Juventus Sampdoria per Massimiliano Allegri, che potrebbe decidere di far giocare Perin in porta mentre al centro della difesa potrebbe tornare titolare Bonucci, che completerebbe il reparto con Danilo e Bremer. A centrocampo Pogba difficilmente sarà titolare, dal primo minuto dovrebbe giocare Fagioli che si prenderebbe la maglia al fianco del regista Locatelli e di Rabiot. Sulle corsie laterali scontata la scelta a sinistra con Kostic inossidabile e imprescindibile, sull’altro lato Cuadrado è favorito su De Sciglio, con il quale naturalmente ci sarebbe un assetto più prudente; in attacco Milik è ancora indisponibile, a giocare saranno come sempre Di Maria e Vlahovic e il serbo dovrà finalmente dare prova di potersi sbloccare in fase realizzativa dopo un periodo decisamente complicato.

LE SCELTE DI STANKOVIC

Lunga lista di indisponibili per Djan Stankovic nelle probabili formazioni di Juventus Sampdoria, restano da valutare sia Lammers che Djuricic che però difficilmente saranno nella formazione titolare. Il portiere Audero è uno dei grandi assenti e dovrebbe quindi giocare Ravaglia, davanti al quale ci saranno per formare il terzetto difensivo Gunter, Nuytinck e Amione; sulla corsia sinistra ci sarà come sempre Augello, in mezzo al campo insieme all’ex Rincon giocherà Winks, inamovibile da quando è tornato a disposizione dopo il lungo infortunio, mentre l’esterno destro di centrocampo sarà Léris. Farà un passo avanti Cuisance, nei panni del trequartista; in avanti invece Gabbiadini, che sarebbe tecnicamente un ex anche se nella Juventus non ha mai giocato dovrebbe fare coppia con Jesé Rodriguez, non giocherà quasi certamente Sabiri e inizierà dalla panchina anche Quagliarella.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Massimiliano Allegri

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Léris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Jesé Rodriguez. All. Dejan Stankovic











