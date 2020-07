Probabili formazioni Juventus Sampdoria/ Quote: fuori Pjanic (Serie A)

Juventus Sampdoria delle ore 21.45 vedrà le due formazioni scendere in campo all’Allianz Stadium per il posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A che potrebbe assegnare lo scudetto alla Juventus. La festa bianconera ha subito uno stop inatteso a Udine, ecco dunque che le probabili formazioni di Juventus Sampdoria diventano molto significative: i bianconeri hanno in mano il loro destino e vincendo sarebbero certi del tricolore, ma devono evitare i troppi errori già commessi nelle ultime settimane, per uno scudetto che sembra andare alla Juventus quasi più per demeriti altrui che per meriti propri, che pure naturalmente ci sono. L’occasione sulla carta è perfetta: la Sampdoria è già salva e ha poco da chiedere, anche se i blucerchiati cercheranno di riscattare la sconfitta nel derby della Lanterna con una bella prestazione contro i campioni d’Italia. Tutto questo premesso, ora andiamo senza indugio a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Sampdoria.

PRONOSTICO E QUOTE

Intanto uno sguardo al pronostico su Juventus Sampdoria, davvero a senso unico: le quote Snai infatti propongono il segno 1 a 1,27, mentre poi si sale a 5,75 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine un clamoroso colpaccio della Sampdoria varrebbe addirittura 11,00 volte la posta in palio sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

LE MOSSE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Sampdoria ci sarebbe la suggestione legata a Buffon, ma alla fine Maurizio Sarri tra i pali dovrebbe scegliere Szczesny, optando per non cambiare il portiere titolare nella determinante partita scudetto. Di certo, davanti all’estremo difensore rientra dalla squalifica Bonucci per fare coppia con De Ligt, mentre sulle fasce i due favoriti dovrebbero essere Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo invece Pjanic rischia di partire dalla panchina (non sarebbe nemmeno una grande novità nelle ultime settimane), perché in cabina di regia dovrebbe giostrare Bentancur, affiancato come mezzali da Ramsey e da uno dei due francesi in ballottaggio, Rabiot e Matuidi. Infine non ci attendiamo particolari novità in attacco, dove la terza maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo e Dybala dovrebbe toccare ancora una volta a Bernardeschi, con Higuain e Douglas Costa dunque panchinari.

LE SCELTE DI RANIERI

Per i blucerchiati di Claudio Ranieri, stilando le probabili formazioni di Juventus Sampdoria si deve purtroppo considerare le squalifiche di Colley e Vieira. In difesa per mister Ranieri l’unico dubbio dovrebbe essere quello tra Augello e Murru come terzino sinistro per completare la difesa a quattro davanti ad Audero, che per il resto sarà formata da Bereszynski a destra e dalla coppia centrale formata da Yoshida e Tonelli. Nel 4-4-2 doriano dovrebbe essere tutto chiaro anche a centrocampo, dove di conseguenza collochiamo titolari Depaoli a destra, nel cuore della mediana Thorsby e Linetty, infine Jankto esterno sinistro. Due uomini per tre maglie invece in attacco, ma all’Allianz Stadium ci dovrebbe essere spazio dall’inizio per i più esperti Quagliarella e Gabbiadini, con il giovane Bonazzoli jolly dalla panchina.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Khedira.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Squalificati: Colley, Vieira.

Indisponibili: nessuno.



