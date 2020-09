Probabili formazioni Juventus Sampdoria/ Quote, Pirlo con la difesa a tre? (Serie A)

Le probabili formazioni di Juventus Sampdoria ci introducono all’esordio nella Serie A 2020-2021 per le due squadre: la partita della 1^ giornata si gioca alle ore 20:45 di domenica 20 settembre. E’ la prima assoluta di Andrea Pirlo, chiamato a prendere il posto di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera: senza alcuna esperienza da allenatore, il bresciano torna nel mondo juventino e c’è grande entusiasmo e curiosità nel capire quale sarà la squadra che metterà in campo, avendo parlato di più moduli da adottare nel corso della singola gara. Sampdoria invece ancora affidata a Claudio Ranieri: proprio i blucerchiati hanno consegnato il nono scudetto consecutivo alla Juventus, dopo l’ottima salvezza il testaccino è stato confermato e ora ha la consapevolezza di poter avvicinare le zone europee. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul campo dell’Allianz Stadium, aspettando il calcio d’inizio leggiamo insieme le probabili formazioni di Juventus Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Juventus Sampdoria indicano chiaramente nei bianconeri la squadra favorita: vale infatti 1,28 volte la somma messa sul piatto il segno 1 che identifica la vittoria dei campioni d’Italia, già il pareggio (regolato dal segno X) porta in dote un guadagno che ammonta a 5,75 volte la puntata mentre il segno 2, da giocare per l’affermazione dei blucerchiati, vi farebbe incassare una vincita corrispondente a 9,75 volte quanto investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

LA PRIMA DI PIRLO

Nelle probabili formazioni di Juventus Sampdoria andiamo a scoprire la prima squadra di Pirlo: le condizioni di Dybala lasciano intendere che il tecnico bresciano potrebbe adottare il 3-5-2 visto contro il Novara in amichevole. Se così fosse, accanto a Bonucci e Chiellini (e davanti a Szczesny) si aprirebbe il ballottaggio tra Demiral e Danilo per formare la difesa a tre, mentre a fare un passo avanti sulle corsie laterali sarebbero Cuadrado e Alex Sandro. In mezzo Bentancur e Rabiot sembrano certi del posto; non così Arthur Melo, che se la gioca con Ramsey e lascerebbe la cabina di regia all’uruguaiano qualora dovesse andare in panchina. Il principale candidato per affiancare Cristiano Ronaldo in attacco è Kulusevski; in alternativa il 4-3-3 porterebbe il portoghese a giocare centravanti – per necessità – e l’inserimento di Douglas Costa a sinistra, Dybala farebbe l’attaccante tattico se dovesse fornire buone indicazioni circa la ripresa dall’infortunio subito nel finale della scorsa stagione.

LE SCELTE DI RANIERI

Ranieri affronta Juventus Sampdoria con il canonico 4-4-2: due i dubbi da risolvere, il primo riguarda il partner difensivo di Yoshida (Tonelli sembra essere in vantaggio su Omar Colley) e il secondo il laterale destro di centrocampo, con Gaston Ramirez che darebbe una soluzione più offensiva e Depaoli per una maggiore copertura. In avanti Gabbiadini non è al top della condizione, quindi sarà Federico Bonazzoli a giocare come attaccante al fianco di Quagliarella; Depaoli può tornare utile per fare il terzino destro dove però è in vantaggio Bereszynski, poi Augello o Murru sulla corsia mancina con Audero tra i pali. A centrocampo, partito Linetty, la mediana dovrebbe essere coperta dal jolly Thorsby e da Ekdal, lo svedese è uno dei tanti ex della gara e gli sarà affidata la cabina di regia essendo in vantaggio su Ronaldo Vieira. Il laterale a sinistra sarà Jankto, che si era un po’ perso dopo l’esperienza all’Udinese ma che Ranieri ha avuto il merito di rilanciare.

TABELLINO JUVENTUS SAMPDORIA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, De Sciglio, Rugani, Lu. Pellegrini, Khedira, McKennie, Ramsey, Pjaca, Douglas Costa, Dybala

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: –

Indisponibili: De Ligt, Bernardeschi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; G. Ramirez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, F. Bonazzoli

A disposizione: Ravaglia, Depaoli, A. Ferrari, Chabot, O. Colley, Murru, Léris, Damsgaard, Ronaldo Vieira, Gabbiadini, La Gumina

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: Askildsen

Indisponibili: –



