Probabili formazioni Juventus Sassuolo/ Diretta tv: dubbi in mediana

Le probabili formazioni di Juventus Sassuolo ci introducono all’affascinante posticipo di Serie A che andrà in scena domani sera all’Allianz Stadium, dove le mosse di Andrea Pirlo e Roberto De Zerbi potrebbero avere grande importanza per decretare le sorti dell’incontro. La Juventus è tornata prepotentemente in corsa per lo scudetto con la vittoria di mercoledì sera in casa della capolista Milan e adesso naturalmente non vuole fermarsi nella missione alla caccia del decimo tricolore consecutivo, ma attenzione a un Sassuolo che viaggia ad altezza Juventus, è a sua volta reduce da una vittoria contro il Genoa e con un’impresa potrebbe definitivamente spiccare il volo verso orizzonti inesplorati. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Sassuolo.

Per Andrea Pirlo nelle probabili formazioni di Juventus Sassuolo ci sono ancora alcuni dubbi da sciogliere. Poco da dire sulla difesa, dove ci aspettiamo infatti la linea a quattro con Danilo, Bonucci, De Ligt e Frabotta da destra a sinistra davanti al portiere Szczesny, così come in attacco dove saranno confermati Dybala e Cristiano Ronaldo, i dubbi bianconeri si concentrano a centrocampo ma sono decisamente stuzzicanti. Per Chiesa pesa il problema all’anca accusato a San Siro, ma sembra davvero difficile escluderlo dai titolari, mentre sull’altra fascia se la giocano Kulusevski e Ramsey, con il giovane svedese favorito. In mezzo invece dovremmo vedere Bentancur e Rabiot, ma ci sono in corsa anche Arthur e McKennie, il quale potrebbe anche essere l’indiziato per allargarsi in fascia in caso di brutte sorprese per Chiesa.

Sul fronte neroverde, le probabili formazioni di Juventus Sassuolo sono condizionate dall’uscita di Berardi mercoledì contro il Genoa. In attacco di conseguenza dovremmo vedere Traorè, Djuricic e Boga sulla trequarti a sostegno del centravanti Caputo, con Defrel alternativa a un bomber che non è ancora tornato ai livelli precedenti l’infortunio. Procedendo a questo punto a ritroso nel 4-2-3-1 del Sassuolo, ecco che in mediana Lopez e Obiang si contendono la maglia a disposizione alfianco di Locatelli, mentre in difesa il principale dubbio è tra Toljan e Muldur come terzini destro nella linea a quattro al fianco di Chiriches, Ferrari e Rogerio davanti al portiere Consigli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.



