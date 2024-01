PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO/ Diretta tv: Yildiz insieme a Vlahovic? (Serie A, 15 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO: IN ATTACCO

Parliamo adesso dell’attacco per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus Sassuolo. Ancora una volta potrebbe essere titolare Kenan Yildiz: il giovane turco ha ormai stregato tutti e per la seconda parte di stagione potrebbe avere parecchio spazio, sfruttando anche le noie fisiche di un Federico Chiesa che è recuperato ma potrebbe scalare in panchina per consentire la crescita di un Yildiz che ha dimostrato di saper segnare ed essere un ottimo sparring partner per Dusan Vlahovic, che ha chiuso il girone di andata con 7 gol che tutto sommato rappresentano un buon bottino, soprattutto se consideriamo che anche il serbo ha avuto qualche problema legato agli infortuni ed è stato anche “panchinato” da Allegri, soluzione che lo ha certamente pungolato.

Diretta/ Sassuolo Empoli Primavera (risultato finale 4-1): trionfo dei neroverdi! (oggi 15 gennaio 2024)

Il Sassuolo sarà sempre senza Grégoire Defrel e si affiderà ad Andrea Pinamonti: con 7 gol il classe ’99 si avvicina al suo record in Serie A, che è di 13 reti nell’Empoli 2021-2022 e ance l’unica stagione in cui sia riuscito ad andare in doppia cifra. A fargli compagnia dalle corsie esterne saranno Domenico Berardi e Armand Laurienté: il calabrese ha segnato 9 gol in questo campionato e può raggiungere la doppia cifra proprio contro quella Juventus che in passato lo ha cercato concretamente, ma che non è mai riuscito ad acquistarlo. Poche le alternative dalla panchina, ma attenzione alla voglia di riscatto di Agustin Alvarez che, causa infortunio, di fatto deve ancora aprire la sua stagione con la maglia neroverde. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Sassuolo Fiorentina (risultato finale 1-0): Nzola e Ikoné mancano il pari! (Serie A, 6 gennaio 2024)

LE MOSSE PER DOMANI

Le probabili formazioni di Juventus Sassuolo ci accompagnano verso la partita per la ventesima giornata di Serie A che si giocherà solamente domani sera all’Allianz Stadium, insolitamente di martedì. La Juventus di Massimiliano Allegri punta naturalmente a vendicare la sconfitta dell’andata perché serve la vittoria per rafforzare sempre di più la candidatura bianconera per lo scudetto, che ormai deve essere l’obiettivo della Vecchia Signora. In Coppa Italia sono anche arrivate partite divertenti, in campionato si soffre di più, come hanno dimostrato le due partite contro la Salernitana, ma i risultati sono eccellenti.

Diretta/ Cagliari Sassuolo Primavera (risultato finale 2-1): vittoria sarda in rimonta! (oggi 6 gennaio 2024)

Il Sassuolo di Alessio Dionisi invece sembra da un certo punto di vista essersi fermato a settembre, cioè alle grandi vittorie contro appunto Juventus e anche Inter. Poi la situazione è andata in netto peggioramento per gli emiliani, che però adesso sono reduci da una fondamentale vittoria contro la Fiorentina e ovviamente per rilanciarsi sperano che contro i bianconeri possa arrivare un’altra grande impresa. Tutto questo premesso, adesso è giusto scoprire quali siano le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Juventus Sassuolo.

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Sassuolo sarà in realtà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che la partita all’Allianz Stadium sarà una delle sette di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN, che fa vedere l’intero campionato di Serie A secondo le modalità ormai ben note a tutti i tifosi e gli appassionati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

LE SCELTE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Sassuolo, per Massimiliano Allegri bisogna innanzitutto tenere conto del fatto che sono squalificati sia Gatti sia McKennie, che si vanno ad aggiungere alle sospensioni di Pogba e Fagioli. In difesa quindi, per completare il reparto a tre davanti a Szczesny insieme a Danilo e Bremer, dovrebbe giocare dal primo minuto Rugani, favorito su Alex Sandro. Il modulo è il 3-5-2, a centrocampo ecco Cambiaso a destra (in alternativa Weah), non dovrebbero poi esserci dubbi sulle maglie da titolari per Miretti, Locatelli, Rabiot e Kostic; infine, considerate anche le condizioni non perfette di Chiesa, ecco che al fianco di Vlahovic dovrebbe esserci il giovanissimo talento emergente Yildiz.

LE MOSSE DI DIONISI

Sul fronte neroverde delle probabili formazioni di Juventus Sassuolo, l’allenatore ospite Alessio Dionisi dovrebbe adottare il 4–2-3-1 come modulo tattico di riferimento, con questi possibili undici titolari: in porta Consigli; linea difensiva a quattro che da destra a sinistra dovrebbe prevedere Pedersen, Erlic, uno fra Tressoldi e Ferrari (è un ballottaggio incerto questo) ed infine uno tra Viti e Missori, con il primo più favorito; nel cuore della mediana spazio a Boloca e Matheus Henrique; infine, tutto sembra chiaro nel reparto offensivo del Sassuolo, con Berardi, Thorstvedt e Laurientè da destra a sinistra alle spalle del centravanti Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

SASSUOLO (4–2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Viti; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA