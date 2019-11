Probabili formazioni Juventus Sassuolo/ Diretta tv, Sarri da nuovo spazio a Buffon?

Le probabili formazioni di Juventus Sassuolo come le mosse dei due allenatori sono ora al microscopio alla vigilia di questo incontro previsto tra le mura dell’Allianz Stadium domani, domenica 1 dicembre 2019, alle ore 15,00 e valido per la 14^ giornata di Serie A. Dopo anche il successo ottenuto in Champions league contro l’Atletico Madrid infatti siamo ben curiosi di conoscere le mosse di Maurizio Sarri per fissare lo schieramento della Vecchia Signora: come al solito però il tecnico non opterà per un turnover completo, ma certo darà domani spazio a qualche forza più fresca. Saranno invece solo titolari per Roberto De Zerbi nelle probabili formazioni di Juventus Sassuolo, al netto però ovviamente degli assenti: i neroverdi infatti si presentano a tale trasferta di Serie A a ranghi ristretti vista l’infermeria ben piena. Andiamo dunque subito a vedere quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Sassuolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv sul canale Dazn1, che fa parte del pacchetto Sky: la sinergia tra le due piattaforme ha aperto un canale disponibile per gli abbonati, e dunque anche i clienti della televisione satellitare potranno seguire questa partita di Serie A. L’alternativa resta quella di aver sottoscritto un abbonamento a Dazn e attivare il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

LE MOSSE DI SARRI

Come riferito prima, la Vecchia Signora tornerà domani in campo per la serie A dopo un duro turno in Champions league: lecito dunque aspettarci qualche cambio nello schieramento bianconero delle probabili formazioni di Juventus Sassuolo. Ecco che allora Sarri, fissato il consueto 4-3-1-2, potrebbe dare spazio a Buffon tra pali concedendo dunque un turno di riposo al titolare Szczesny. In avanti nel reparto a 4 invece otterrà spazio dal primo minuto De Sciglio che in fascia sarà in coppia con Cuadrado: i soliti Bonucci e De Ligt però completeranno lo schieramento al centro. Non ci saranno però poi molte altre novità nel resto della formazione: per la mediana infatti i primi nomi rimangono quelli di Pjanic, Khedira e Matuidi (visto che Rabiot è ancora in infermeria): in attacco invece ci sarò spazio per Ramsey sulla tre quarti a sostegno della coppia offensiva Cr7-Higuain (ma con Dybala scalpitante).

LE SCELTE DI DE ZERBI

Sarà invece il 4-3-3 il modulo di riferimento per De Zerbi per le probabili formazioni di Juventus e Sassuolo, ma in vista di tal match il tecnico dovrà fare ben attenzione ai tanti assenti annunciati. Già in attacco i neroverdi dovranno fare a meno di personaggi importanti come Defrel e Berardi: toccherà allora a Djuricic, Caputo e Boga (già titolari contro la Lazio) trascinare all’impresa il club emiliano. Per la mediana invece i primi indiziati per la maglia da titolare domani a Torino rimangono Locatelli, Magnanelli e Duncan, ma pure potrebbero accendersi alcuni ballottaggi. Non sarà infine cos’ in difesa, dove le maglie paiono ben confermate. Nel reparto a 4 del Sassuolo, posto di fronte al numero 1 Consigli vedremo infatti Romagna e Marlon al centro, mentre la coppia Toljan-Kyriakopulos si occuperà delle fasce esterne.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 77 Buffon; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 2 De Sciglio; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 8 Ramsey; 21 Higuain, 7 Ronaldo All. Sarri

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli: 22 Toljan, 19 Romagna, 2 Marlon, 77 Kyriakopoulos; 73 Locatelli, 4 Magnanelli, 8 Duncan; 10 Djuricic, 9 Caputo, 7 Boga. All. De Zerbi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA