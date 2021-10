Probabili formazioni Juventus Sassuolo/ Diretta tv: tanto turnover? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Analizziamo le probabili formazioni di Juventus Sassuolo per presentare l’interessante partita che ci attende domani all’Allianz Stadium nel turno infrasettimanale di Serie A. Per la Juventus di Massimiliano Allegri sarà una partita da vincere: artigliato nel finale un pareggio contro l’Inter, la classifica continua però a non piacere ai bianconeri, che di conseguenza in questa fase del campionato devono pensare a risalire velocemente posizioni, senza fare troppi calcoli e vincendo il più possibile.

DIRETTA/ Sassuolo Venezia (risultato finale 3-1): bella vittoria in rimonta!

Attenzione a un Sassuolo che sa sempre essere ostico, anche se i neroverdi di Alessio Dionisi stanno avendo alti e bassi in questa prima parte del nuovo corso tecnico. La vittoria in rimonta contro il Venezia è stata preziosa, confermarsi contro la Juventus lo sarebbe ancora di più: il Sassuolo ci riuscirà? In attesa di scoprire la risposta a questa domanda, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Sassuolo Juventus.

Diretta/ Sassuolo Torino Primavera (risultato finale 1-1): pareggia Caccavo!

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Sassuolo sarà in realtà una diretta streaming video, dal momento che questa sarà una delle sette partite della giornata trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN per i propri abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

LE SCELTE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Sassuolo è facile immaginare un discreto turnover per Massimiliano Allegri. I due nomi di spicco sono Chiesa e Dybala, che ci aspettiamo titolari dopo essere partiti dalla panchina a San Siro. La Joya dunque dovrebbe fare coppia con Morata, mentre Chiesa agirà da esterno sinistro a meno che venga avanzato proprio al fianco di Dybala, a quel punto con Rabiot inserito in mezzo e Morata a riposo. Un altro possibile dubbio è anche sulla destra del centrocampo tra Cuadrado e McKennie, considerato pure l’infortunio di Bernardeschi, mentre in mezzo dovremmo vedere in azione Locatelli e Bentancur.

DIRETTA/ Genoa Sassuolo (risultato finale 2-2): pareggia Vasquez!

Resta la difesa, dove è possibile un abbondante turnover: potrebbe riposare anche Szczesny in favore di Perin, certamente lo farà uno tra Bonucci e Chiellini (più facilmente il capitano) in favore di De Ligt e potrebbe toccare pure a Danilo, in questo caso in favore di De Sciglio a destra, con Alex Sandro arretrato terzino a sinistra.

LE MOSSE DI DIONISI

Sul fronte emiliano, le probabili formazioni di Juventus Sassuolo dovrebbero riservarci per Alessio Dionisi un modulo 4-2-3-1. In porta naturalmente Consigli; davanti a lui la difesa è un rebus perché l’unica certezza sembra essere Ferrari, per il resto ci sono aperti i tre ballottaggi Toljan-Muldur, Chiriches-Ayhan e Rogerio-Kyriakopoulos, con favoriti i primi nomi di ciascuna coppia; in mediana ci dovrebbero invece essere titolari Frattesi e Maxime Lopez.

In attacco invece bisogna tenere conto del problema muscolare per Djuricic, dunque con Berardi a destra potrebbe giocare trequartista centrale Traorè, mentre a sinistra c’è Defrel pronto a rimpiazzare Boga se quest’ultimo non ce la facesse con la febbre; infine, ecco il dubbio tra Raspadori e Scamacca come prima punta.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Chiesa; Morata, Dybala. All. Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Traorè, Boga; Raspadori. All. Dionisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA