Probabili formazioni Juventus Sassuolo/ Quote, coperta cortissima per De Zerbi

Sarà Juventus-Sassuolo il lunch match alle ore 12,30 di questa domenica, dedicata alla 14^ giornata di Serie A ed è quindi tempo di analizzare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Dopo anche gli impegni di coppa siamo impazienti di sapere se Sarri per disegnare le probabili formazioni di Juventus Sassuolo attuerà almeno un piccolo turnover o se andrà avanti con i soliti titolari, benché solo in settimana si sia fermato ancora Douglas Costa. Di certo non avrà molta scelta De Zerbi, che dovrà fare in conti con un’infermeria ancora ben piena: nonostante le tante difficoltà, ci attendiamo però sempre una prestazione importante da parte dei neroverdi, che pure devono riscattarsi dall’ultimo KO con la Lazio. Esaminiamo ora da vicino le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di analizzare le probabili formazioni di Juventus Sassuolo, dobbiamo anche conto del pronostico fissato alla vigilia di questa 14^ giornata di Serie A, dove consegnamo il nostro favore alla Vecchia Signora. Il portale snai poi per l’1×2 ha fissato a 1,22 la vittoria della Juventus, contro il più elevato 12,00 del Sassuolo: il pari vale 6,50.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

LE MOSSE DI SARRI

Come detto prima, dopo il successo in Champions league, che è pure valso il primo posto nella classifica del gruppo, è facile immaginare che Sarri possa fare qualche cambiamento nel classico 4-3-1-2, sia pure molto limitato. Ecco che allora quest’oggi potremmo vedere Buffon tra i pali bianconeri al posto di Szczesny: di fronte al numero 1 però non mancherà la coppia Bonucci-De Ligt, mentre toccherà a Cuadrado e Alex Sandro occuparsi delle corsie. Nessuna novità è poi prevista a centrocampo: qui infatti i titolari della Juventus saranno i soliti Khedira, Pjanic e Matuidi. E’ però in attacco che potrebbero accedersi dei ballottaggi: sulla tre quarti Bernardeschi insidia Ramsey per un posto da titolare, mentre in avanti sono Higuain e Dybala a contendersi il posto al fianco di Ronaldo.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Molti meno ballottaggi si accendono invece in casa dei neroverdi: anzi con così tante defezioni a cui porre rimedio, ecco che le scelte di De Zerbi ci paiono quasi obbligate in vista della trasferta di Torino. Fissato il 4-3-1-2 speculare alla Vecchia Signora, ecco che per la difesa del Sassuolo vedremo Consigli titolare tra i pali e con di fronte Marlon e Romagna: toccherà invece al duo Toljan-Kyriakopuolos agire ai lati del reparto. Maglie abbastanza confermate poi a centrocampo, con Locatelli, Magnanelli e Duncan, ma segnaliamo che è proprio a centrocampo che il tecnico neroverde ha una limitata possibilità di manovra. Sono invece più che confermate le scelte di De Zerbi in attacco, anche per mancanza di alternative visto gli out di Defrel e Berardi: Djuricic, Caputo e Boga saranno oggi in campo dal primo minuto.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 77 Buffon; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 A. Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi; 21 Higuain, 7 C Ronaldo. All. Sarri

SASSUOLO (4-3-1-2): 47 Consigli; 22 Tojan, 2 Marlon, 19 Romagna, 77 Kyriakopoulos; 73 Locatelli, 4 Magnanelli, 8 Duncan; 10 Djuricic; 9 Caputo, 7 Boga All. De Zerbi.



