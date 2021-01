Probabili formazioni Juventus Sassuolo/ Quote, De Zerbi privo di Berardi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO: CHI IN CAMPO A TORINO?

Sono riflettori puntati sulle mosse di Pirlo come di De Zerbi per le probabili formazioni di Juventus Sassuolo, sfida che si accenderà solo questa sera alle ore 20.45 tra le mura dell’Allianz Stadium, e valida per la 17^ giornata di Serie A. Siamo infatti ben curiosi di scoprire come i due allenatori hanno preparato la sfida di stasera, dove pure saranno messi i palio punti di gran peso. Servono infatti punti alla Vecchia signora, che pur di ritorno dall’ottimo 3-1 inferto alla capolista Milan, pure rimangono ancora ai piedi del podio nella classifica di campionato. Non saranno poi punti meno importati per gli emiliani, che oltre all’onore di battere i campioni d’Italia in carica, pure puntano a riprendere un trend positivo di risultati, che li conservi alle posizioni più prestigiose della graduatoria di campionato. Quella di questa sera è dunque partita bollente, dove servirà dare il massino da parte di entrambi i club. Andiamo allora a vedere quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICI

Benchè la formazione emiliana si sia comportata molto bene in questa prima parte della stagione, pure sono sempre i bianconeri i naturali favoriti del pronostico. Se poi consideriamo le quote date dalla Snai vediamo che nell’1×2 il successo della Juventus è stato dato a 1.32, contro il più elevato 8.75 segnato per la vittoria del Sassuolo: il pareggio pagherà la posta a 5.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

LE MOSSE DI PIRLO

Benchè il tecnico bresciano finora ci abbia abituato a variare spesso le carte in tavola, in vista della partita di questa sera a Torino, dovrebbe dare fiducia al 4-4-2 come modulo di partenza, dove pure ricordiamo che mancheranno Alex Sandro e Cuadrado, in quarantena perchè trovati positivi al coronavirus. Ecco che allora in difesa davanti a Szczesny vedremo una linea a 4 con Bonucci e De Ligt titolari al centro, e Danilo e Frabotta usati come esterni, come pure occorso solo pochi gironi fa nella partita contro il Milan. In avanti per il centrocampo rimane sicuro della maglia da titolare Federico Chiesa, di ritorno da una magnifica doppietta nella precedente giornata di Serie A: Kulusevski lo accompagnerà sull’altro corridoio, mentre al centro si faranno avanti dal primo minuto Rabiot e Arthur. Saranno infine maglie consegnate in attacco: con Morata ancora nell’infermeria di vinoso, saranno Cristiano Ronaldo e Dybala i titolari designati.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Via libera al 4-2-3-1 invece in casa neroverde, dove pure De Zerbi oggi sarà costretto a fare a meno di Berardi, out per un acciacco muscolare. Senza il capitano ecco che allora nello schieramento offensivo vedremo pronti dal primo minuto Caputo come prima punta e il duo Boga-Traorè schierato sull’esterno di reparto: a sostegno ecco poi il nome di Djuricic, posto sulla tre quarti. Andando a ritroso nello schieramento del Sassuolo vedremo poi come titolare inamovibile Manuel Locatelli (possibile prossimo obbiettivo di mercato della Juventus): al suo fianco Maxime Lopez e Obiang si giocano la maglia titolare. Poche sorprese poi in difesa, posta a 4 davanti a Consigli: ecco infatti dal primo minuto Ferrari e Chiriches (rimasto in panca controlli Genoa nell’ultimo turno), con il duo Rogerio-Toljan adibito sull’esterno. Occhio però a Muldur che scalpita in panchina.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Frabotta, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Rabiot, Arthur, Chiesa; C Ronaldo, Dybala All. Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, M Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo All. De Zerbi.



