Probabili formazioni Juventus Sassuolo/ Quote, Dionisi perde anche Djuricic (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Juventus Sassuolo, match della 10^ giornata della Serie A in programma oggi alle ore 18.30 tra le mura dell’Allianz Stadium. Dopo il discusso pareggio con l’Inter, la Vecchia Signora di Mister Allegri torna in campo, pronta a proseguire l’ottima striscia di risultati utili inaugurata ormai da qualche settimana: obbiettivo dichiarato quello di fare propri i tre punti messi in palio e dunque continuare a scalare la classifica del campionato, che ancora li vede troppo in fondo.

Contro per un Sassuolo in cerca di rilancio dalla 13^ posizione della graduatoria: i neroverdi di Dionisi, di ritorno pure dal successo col Venezia, cercano una risposta forte dal campo, dopo un avvio di stagione ben al disotto delle attese. Chissà che questa possa arrivare contro la Juventus: per gli emiliani saranno davvero un bel colpaccio. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Complici i rispettivi piazzamenti in classifica, ecco che questa sera è alla Vecchia Signora che sorride il pronostico, nella 10^ giornata di Serie A. Considerando le quote della Snai vediamo che per l’1×2 del match la Snai fissa a 1.43 la vittoria della Juventus, contro il più alto 6.75 segnato per il successo del Sassuolo, mentre il pareggio paga la posta a 5.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per le probabili formazioni di Juventus Sassuolo certo Allegri non rinuncerà al 4-4-2 di partenza, dove pure potrebbero esserci novità rispetto all’11 visto pochi giorni fa contro l’Inter. Ecco che allora non escludiamo questa sera l’impiego di Perin tra i pali bianconeri, mentre in difesa dovremmo riabbracciar dal primo minuto De Ligt, messo in coppia con Bonucci: sull’esterno ecco Danilo, mentre De Sciglio dovrebbe rilevare la maglia di Alex Sandro. Meriterebbe risposo ma è ben difficile che salti il match da ex Manuel Locatelli, a centrocampo: con il regista avremo anche Bentancur, con Cuadrado e Chiesa pronti sull’esterno del reparto, anche se non mancano soluzioni alternative: Dybala e Morata saranno le due punte titolari.

LE SCELTE DI DIONISI

Con Djuricic e Obiang assenti e pure con Boga in forte dubbio per influenza, ecco che sono davvero pochi i punti di domanda che si accendono nella meta capo neroverde oggi, nella 10^ giornata di Serie A. Per le probabili formazioni di Juventus Sassuolo Dionisi scommetterà ovviamente sul 4-2-3-1, con Consigli tra i pali e in difesa il quartetto composto da Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio, con Ayhan che comunque rimane pronto dalla panchina in caso di necessità. A centrocampo dovrebbe esser riconferma per il duo Frattesi-Lopez (con il primo anche fresco di gol) con Traorè favorito per la maglia sulla linea della trequarti. Nel reparto offensivo si faranno poi avanti Defrel e Berardi come esterni, con uno tra Scamacca e Raspadori prima punta titolare.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Chiesa; Morata, Dybala. All. Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Traorè, Defrel; Raspadori. All. Dionisi.



