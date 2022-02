Probabili formazioni Juventus Sassuolo/ Quote, torna titolare Bonucci (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Con le probabili formazioni di Juventus Sassuolo analizziamo le scelte dei due allenatori per la partita valida per i quarti di Coppa Italia 2021-2022: gara secca in programma alle ore 21:00 di giovedì 10 febbraio, un match che quando si è giocato in campionato è stato vinto dai neroverdi, che per la prima volta hanno espugnato l’Allianz Stadium. Sono però passati tre mesi e mezzo da allora, e la Juventus ha nel frattempo cambiato passo; sempre con qualche problema strutturale, ha però conquistato temporaneamente il quarto posto e grazie ai nuovi acquisti potrebbe migliorare ancor più i suoi risultati da qui al termine della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO/ Diretta tv, Vlahovic parte dalla panchina?

Intanto prova a proseguire nella difesa del titolo in Coppa Italia, contro un Sassuolo che ha la necessità di rialzare la testa: i neroverdi infatti sono usciti con le ossa rotte dalla trasferta di Marassi, schiantati per 4-0 dalla Sampdoria. Vedremo se Alessio Dionisi vivrà una serata di gloria all’Allianz Stadium, noi possiamo aspettare che la partita prenda il via facendo una rapida valutazione sugli undici di partenza che potrebbero essere schierati sul terreno di gioco per i quarti di finale di Coppa Italia, prendendoci un momento per leggere le probabili formazioni di Juventus Sassuolo.

Diretta/ Sampdoria Sassuolo (risultato finale 4-0): Candreva per il poker!

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere cosa ci dicono le quote Snai per quanto riguarda il pronostico su Juventus Sassuolo di Coppa Italia. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare una somma che equivale a 1,45 volte quello che avrete scelto di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 che identifica il successo degli ospiti porta in dote un guadagno corrispondente a 6,25 volte la vostra giocata. Abbiamo poi il pareggio, per il quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un valore di 4,75 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO: LE SCELTE DEI MISTER!

GLI 11 DI ALLEGRI

In Juventus Sassuolo mancherà Chiellini, che ancora una volta potrebbe andare incontro a un lungo stop: al centro della difesa allora dovrebbero giocare Rugani e Bonucci con riposo per De Ligt, in porta avremo invece Perin che farà rifiatare Szczesny mentre sulle corsie dipenderà anche dal ruolo di Cuadrado che, se schierato più alto, libererà il posto per De Sciglio che tornerà a destra, con Luca Pellegrini sull’altro versante. In mezzo si rivede Locatelli, che era squalificato contro il Verona e potrà giocare la partita da ex; possibile riposo per Zakaria, con Arthur confermato in cabina di regia e McKennie che andrebbe a occupare l’altro spot di mezzala; da valutare chiaramente anche questo assetto nel quale può sempre tornare utile Rabiot, mentre nel tridente offensivo Kean scalpita per la maglia di prima punta che potrebbe venire assegnata anche a Morata, in questo caso Cuadrado (o Dybala) e Bernardeschi come laterali, mentre Vlahovic potrebbe finire in panchina così da preservarlo per la difficile e determinante partita che la Juventus giocherà contro l’Atalanta nella prossima di campionato.

Scamacca all'Inter?/ Calciomercato, c'è concorrenza ma è lui l'obiettivo per l'estate

LE SCELTE DI DIONISI

Alessio Dionisi prepara Juventus Sassuolo con il solito 4-2-3-1: da valutare alcune scelte, prima tra tutte quella in porta dove Pegolo insidia la titolarità di Consigli, poi anche in difesa con la probabile staffetta tra Muldur e Toljan sulla corsia destra e Ayhan che potrebbe sostituire Chiriches al centro, confermando invece Gian Marco Ferrari e Kyriakopoulos, quest’ultimo ovviamente terzino sinistro. Al centro dello schieramento ecco Harroui che si candida per una maglia: potrebbe strapparla a Maxime Lopez con la conferma di Frattesi, ma non è escluso che Dionisi scelga invece di dare spazio a entrambi i suoi titolari, giustizieri della Juventus nella partita di campionato. Poi la zona di trequarti: qui possiamo ipotizzare che Domenico Berardi sarà ancora titolare, sull’altro versante cerca spazio Ciervo che è appena arrivato dalla Sampdoria e in posizione centrale potrebbe essere confermato Raspadori. Nel ruolo di prima punta c’è invece un testa a testa tra Scamacca e Defrel: questa volta a iniziare la partita potrebbe essere il francese, staremo a vedere se sarà effettivamente così.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS SASSUOLO

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Lu. Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli; Cuadrado, Kean, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Frattesi; D. Berardi, Raspadori, Ciervo; Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi



© RIPRODUZIONE RISERVATA