Probabili formazioni Juventus Siviglia/ Diretta tv: quale modulo per Allegri?

Le probabili formazioni di Juventus Siviglia ci introducono nel clima partita per l’attesissima semifinale di domani sera all’Allianz Stadium, che sarà la partita d’andata in Europa League. La Juventus arriva a questo match avendo eliminato Nantes, Friburgo e Sporting Lisbona nei turni precedenti, conquistare l’Europa League potrebbe lenire la delusione per l’eliminazione (comunque dolorosa) già nei gironi di Champions League, nel frattempo i bianconeri di mister Massimiliano Allegri hanno ritrovato la vittoria anche in campionato, nello “spareggio” di Bergamo vinto per 0-2 sull’Atalanta.

Attenzione però naturalmente a un Siviglia che, come da tradizione, quando gioca in Europa League si trasforma: l’ha vinta sei volte negli ultimi 20 anni, anche quest’anno nonostante la crisi in campionato, dove a lungo gli andalusi sono stati addirittura in pericolo di retrocessione, il Siviglia è stato in grado (arrivando dalla Champions League come la Juventus), di far fuori anche il Manchester United, battuto con un fragoroso 3-0 al Sanchez Pizjuan. Di certo ci aspetta una partita di altissimo livello, che presentiamo con le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Siviglia.

Il grande dilemma per Massimiliano Allegri riguarda la possibilità del tridente nelle probabili formazioni di Juventus Siviglia: Chiesa potrebbe avere una maglia da titolare con Di Maria e presumibilmente Vlahovic, che ha segnato due gol nelle ultime due giornate di campionato e dunque è il principale candidato per il posto da prima punta. Altrimenti sarà centrocampo a cinque, con lo stesso Chiesa che potrebbe sistemarsi a sinistra, dove però il favorito rimane Kostic, in mezzo con il tridente rimarrebbe fuori Fagioli, che altrimenti affiancherebbe il regista Locatelli e Rabiot. A destra ecco Cuadrado, mentre in difesa torna Bremer, che contro l’Atalanta ha avuto un turno di riposo, al fianco dei connazionali Danilo e Alex Sandro davanti al portiere Szczesny.

José Luis Mendilibar ritrova Gonzalo Montiel nelle probabili formazioni di Juventus Siviglia: il terzino destro era infatti squalificato contro il Manchester United. Al centro della difesa sarà assente Marcao, dunque con Loic Badé avremo probabilmente Rekik, mentre Acuña è favorito su Alex Telles a sinistra, in porta naturalmente il marocchino Bono. Invece Rakitic potrebbe avanzare come trequartista centrale, lasciando in mediana Gudelj e Fernando, in vantaggio su Pape Gueye. Ocampos e Lamela potrebbero invece essere i due laterali offensivi nel 4-2-3-1; infine En-Nesyri e Rafa Mir sono in competizione per la maglia da centravanti ma il marocchino sembra essere il favorito.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; G. Montiel, Badé, Rekik, Acuña; Gudelj, Fernando; Ocampos, Rakitic, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: José Luis Mendilibar











