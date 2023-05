Probabili formazioni Juventus Siviglia/ Quote, Allegri vara il tridente allo Stadium?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SIVIGLIA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Con le probabili formazioni di Juventus Siviglia parliamo della semifinale di andata in Europa League 2022-2023: come noto l’appuntamento è alle ore 21:00 di giovedì 11 maggio presso l’Allianz Stadium. La Juventus arriva a questo match che potrebbe essere determinante per il suo futuro avendo eliminato Nantes, Friburgo e Sporting Lisbona dopo il girone di Champions League, e avendo ritrovato la vittoria in campionato nello “spareggio” di Bergamo, 2-0 convincente all’Atalanta e dunque fiducia in vista di un doppio impegno che contro il Siviglia fa paura, per la storia degli andalusi.

Quando gioca in Europa League questa squadra si trasforma: l’ha vinta sei volte (contando anche la Coppa Uefa), anche quest’anno nonostante la crisi in campionato – adesso sembrerebbe scongiurato il pericolo di retrocessione – il Siviglia è stato in grado, arrivando allo stesso modo dalla Champions League, di far fuori qualunque avversaria e per ultimo il Manchester United, battuto 3-0 al Sanchez Pizjuan. Dunque vedremo cosa succederà in campo, per il momento possiamo prenderci del tempo utile per analizzare le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni di Juventus Siviglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Juventus Siviglia possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di andata in Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,75 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,65 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 5,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SIVIGLIA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Ancora una volta il grande dilemma per Massimiliano Allegri riguarda il tridente: ci sarà in Juventus Siviglia? Se fosse così, Federico Chiesa avrebbe una maglia da titolare al fianco di Di Maria e presumibilmente Vlahovic, che ha segnato due gol nelle ultime due giornate di campionato e dunque è il principale candidato per il posto da prima punta. In alternativa, sarà centrocampo a cinque: Chiesa potrebbe sistemarsi a sinistra ma qui il grande favorito rimane Kostic (non a caso partito dalla panchina domenica), in mezzo a rimanere fuori sarebbe Fagioli (con tre attaccanti) facendo invece spazio a Locatelli e Rabiot. A destra, ecco Cuadrado: il colombiano non ha rivali (se non il solito Chiesa) perché De Sciglio è out fino al termine della stagione e anche di più. In difesa, torna Bremer che contro l’Atalanta ha avuto un turno di riposo: naturalmente gli farà spazio Rugani, confermati invece Danilo e Alex Sandro così come Szczesny, che è titolare anche in Europa League e dovrebbe lasciare il posto a Perin contro la Cremonese, nella prossima partita di Serie A.

GLI 11 DI MENDILIBAR

José Luis Mendilibar ritrova Gonzalo Montiel per Juventus Siviglia: il terzino destro era squalificato contro il Manchester United, ma è da vedere se sarà lui in campo al posto di Jesus Navas o se invece il capitano potrà avanzare sulla trequarti (o addirittura rimanere in panchina). Al centro della difesa sarà out Marcao; dunque per fare compagnia a Loic Badé avremo probabilmente Rekik, con Acuña favorito su Alex Telles a sinistra, in porta naturalmente il marocchino Bono. Per quanto riguarda gli altri reparti, c’è la forte possibilità che Rakitic avanzi a giocare come trequartista centrale; in questo caso allora la zona mediana sarebbe presidiata da Gudelj (che può fare anche il centrale di difesa) e Fernando, che è in vantaggio su Pape Gueye. Ocampos, che sa trasformarsi in Europa League, e Lamela potrebbero essere i due laterali; En-Nesyri e Rafa Mir sono in competizione per la maglia da centravanti ma il marocchino, decisivo anche nel ritorno dei quarti di finale, appare comunque in vantaggio sulla concorrenza.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SIVIGLIA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; G. Montiel, Badé, Rekik, Acuña; Gudelj, Fernando; Ocampos, Rakitic, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: José Luis Mendilibar











