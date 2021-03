Probabili formazioni Juventus Spezia/ Diretta tv: ci sarà turnover?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA: CHI GIOCHERÀ?

Le probabili formazioni di Juventus Spezia ci introducono all’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A in programma domani sera al’Allianz Stadium di Torino. La Juventus parte naturalmente favorita, ma ci arriva incerottata e non può permettersi passi falsi nella rincorsa verso lo scudetto, pensando anche a una Champions League in cui ci sarà un passivo da ribaltare. Lo Spezia invece cercherà un risultato di prestigio con la serenità di chi è praticamente salvo e vuole scrivere una pagina di storia in casa della Vecchia Signora: i liguri ci riusciranno? Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Spezia.

DIRETTA JUVENTUS SPEZIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Spezia sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che si trata di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA

LE SCELTE DI PIRLO

Le probabili formazioni di Juventus Spezia sul fronte bianconero ci dicono che in questo periodo per Andrea Pirlo le possibilità di fare turnover sono davvero limitate. Facendo di necessità virtù si può disegnare un modulo 3-5-2 nel quale i giocatori disponibili devono stringere i denti. Davanti a Szczesny di conseguenza dovremmo vedere la retroguardia a tre formata da Demiral, De Ligt e Alex Sandro; a centrocampo ecco Chiesa esterno destro, nel cuore della mediana tre fra Bentancur, Rabiot, McKennie e Ramsey, infine a sinistra potrebbe avere una chance il giovane Dragusin, che si giocherà il posto con Bernardeschi. Infine, sarà ancora Kulusevski la spalla di Cristiano Ronaldo, dal momento che la Juventus non sta vivendo un periodo facile nemmeno nel suo reparto offensivo.

LE MOSSE DI ITALIANO

Nelle probabili formazioni di Juventus Spezia ecco che Vincenzo Italiano proporrà il solito modulo 4-3-3, ma con alcuni dubbi relativi agli interpreti dal primo minuto, anche perché vanno dosate le forze per una squadra poco abituata a giocare turni infrasettimanali. Possiamo allora ipotizzare Provedel in porta; davanti a lui la linea difensiva a quattro con Ferrer, Terzi, Erlic e Bastoni, ma con i vari Vignali ed Ismajli che sperano a loro volta di partire dal primo minuto; a centrocampo potrebbero esserci Leo Sena, Ricci e Maggiore ma pure in questo caso ci sono delle alternative, come ad esempio Estevez; in attacco scalpita il bomber Nzola, ma dopo la doppietta contro il Parma ‘votiamo’ per Gyasi con Agudelo e Ricci, che era entrato al posto di Saponara sabato pomeriggio.

IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie, Dragusin; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Pirlo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Ricci. All. Italiano.



