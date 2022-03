Probabili formazioni Juventus Spezia/ Diretta tv: Cuadrado in che ruolo? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Juventus Spezia presentiamo la partita che domani all’Allianz Stadium sarà il primo dei due posticipi della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Sulla carta, si tratta evidentemente di una partita che ha nella Juventus di Massimiliano Allegri la grande favorita: dopo il successo contro l’Empoli, i bianconeri devono approfittare del calendario favorevole per provare a riaprire il discorso scudetto o comunque consolidarsi tra le prime quattro, che sarà l’obiettivo minimo irrinunciabile in questo campionato che per la Juventus ha fatto anche temere peggio.

Dall’altra parte lo Spezia di Thiago Motta arriverà allo Stadium sulla scia di alcuni sensazionali colpi già compiuti in trasferta, come quelli sui campi di Napoli e Milan, ma anche dopo la sconfitta contro la Roma che ha messo i liguri in una difficile posizione di classifica, che non dovrebbe essere facile riuscire a migliorare domani. Tutto questo premesso, scopriamo quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Juventus Spezia.

DIRETTA JUVENTUS SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Spezia sarà in realtà una diretta streaming video che sarà garantita naturalmente dalla piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie A, sette delle quali in esclusiva (compresa questa). Per seguire l’incontro, potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Spezia vedono Massimiliano Allegri con una lista ancora abbastanza corposa di assenze, ma naturalmente la rosa della Juventus è sufficientemente ampia da permettere al suo allenatore possibilità di scelta e alcuni dubbi sono davvero stuzzicanti. Cominciamo allora dal tridente, perché in attacco si segnala un ballottaggio di lusso a destra fra Cuadrado e Dybala per affiancare il già intoccabile Vlahovic e Morata, che agirà invece partendo da esterno sinistro.

Proseguendo a ritroso nel 4-3-3 della Juventus, non dovrebbero invece esserci dubbi a centrocampo, dove i tre titolari saranno quasi certamente Locatelli, Arthur e Rabiot. Un ballottaggio è invece ancora aperto e incerto per quanto riguarda la maglia da terzino sinistro, in bilico tra De Sciglio e Pellegrini per completare la linea della difesa a quattro davanti a Szczesny, che sarà composta per il resto da Danilo, Rugani e De Ligt, dato che Bonucci si èfermato di nuovo. Però se giocasse Dybala può venire arretrato Cuadrado, a quel punto Danilo entreerebbe in ballottaggio con Rugani per affiancare De Ligt.

LE SCELTE DI THIAGO MOTTA

Per quanto riguarda invece i liguri, ecco che le probabili formazioni di Juventus Spezia vedono Thiago Motta a sua volta alle prese con assenze pesanti, tra cui gli squalificati Amian e Kiwior, tra l’altro con meno abbondanza di alternative per supplire a queste mancanze. Il modulo di riferimento per gli ospiti spezzini dovrebbe essere il 4-3-3, con una difesa che dovrebbe essere già definita: Provedel in porta e davanti a lui la linea a quattro formata da Ferrer, Erlic, Nikolaou e Reca.

Attenzione invece al centrocampo, dove tra le due mezzali Maggiore e Bastoni potrebbe esserci un ballottaggio per il ruolo di regista titolare, che sarà conteso fra Bourabia e Kovalenko; i dubbi più significativi riguardano tuttavia il tridente offensivo dello Spezia, nel quale Gyasi è in ballottaggio con Agudelo e Manaj se la gioca con Nzola, in un attacco nel quale Verde sembra quindi essere l’unico certo del posto dal primo minuto.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, De Sciglio; Locatelli, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde. All. Thiago Motta.



