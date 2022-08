Probabili formazioni Juventus Spezia/ Diretta tv, spazio per Gatti e Kean? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Con le probabili formazioni di Juventus Spezia iniziamo l’avvicinamento alla partita che si gioca mercoledì 31 agosto alle ore 20:45, per la 4^ giornata di Serie A 2022-2023: siamo all’Allianz Stadium e arriva anche il turno infrasettimanale di campionato. La Juventus vuole riscattare due pareggi consecutivi, ma molto diversi tra loro: deludente sul piano del gioco quello di Marassi contro la Sampdoria, beffardo quello interno contro la Roma perché la squadra ha giocato bene – soprattutto nel primo tempo – ma non ha saputo gestire il vantaggio immediato (come dato possiamo citare un gol a partita annullato, sempre per dettagli infinitesimali).

DIRETTA/ Spezia Sassuolo (risultato finale 2-2) video tv: solo un pari al Picco!

Lo Spezia di Luca Gotti sta ancora provando a carburare: dopo la vittoria all’esordio ha perso male a San Siro contro l’Inter (e ovviamente ci stava), poi ha pareggiato in casa contro il Sassuolo a causa di un incredibile svarione difensivo: i punti sono 4, bottino non male considerando tutte le premesse e ora liguri che vogliono provare a fare il salto di qualità. Vedremo allora cosa succederà all’Allianz Stadium mercoledì sera; mentre aspettiamo che arrivi il momento della partita andiamo a leggere insieme le potenziali scelte da parte dei due allenatori, nell’analisi delle probabili formazioni di Juventus Spezia.

CALCIOMERCATO SPEZIA NEWS/ In arrivo sia Ampadu dal Chelsea che Azzi dal Modena

DIRETTA JUVENTUS SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Spezia è disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder satellitare: naturalmente si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati Sky, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. In alternativa la partita, come tutte quelle di Serie A in questa stagione, viene fornita dalla piattaforma DAZN (anche qui in abbonamento) e dunque in mobilità, utilizzando apparecchi come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Inter Spezia (risultato finale 3-0): Correa per il tris!

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA

I DUBBI DI ALLEGRI

Solita lista lunga di indisponibili per Massimiliano Allegri: studiando le probabili formazioni di Juventus Spezia, potremmo anche pensare al turnover visto che tra arriveranno due partite ravvicinate con l’esordio in Champions League. In porta avremo Szczesny, che ha saltato i primi due match di Serie A; davanti a lui dovrebbe tornare titolare Rugani o in alternativa giocare Gatti, dunque coppia con Bremer mentre Danilo si riprenderebbe la fascia destra lasciando eventualmente ad Alex Sandro la sinistra. A centrocampo, Miretti va verso la conferma; dentro anche Locatelli, mentre l’altra mezzala sarà uno tra Zakaria e McKennie con lo svizzero che appare favorito, visto e considerato che è partito dalla panchina contro la Roma e quindi giocherà almeno un match tra questo e quello del prossimo turno. Il regista sarà Locatelli; nel tridente offensivo possibilità per Moise Kean ma anche per Milik, la sensazione è che Vlahovic sarà comunque titolare e allora il giovane del 2000 o il polacco potrebbero prendere il posto di Cuadrado a destra, con Kostic confermato a sinistra. Le opzioni comunque non mancano, vedremo cosa Allegri deciderà di fare.

LE SCELTE DI GOTTI

Gotti gioca con il 3-5-2: nelle probabili formazioni di Juventus Spezia notiamo che il tecnico veneto deve fare a meno di Ferrer, Amian e Antiste. La difesa a protezione di Dragowski non dovrebbe cambiare: ci sarà dunque spazio per Kiwior da riferimento per Caldara e Nikolaou, poi a centrocampo avanzeranno il loro raggio d’azione Gyasi e Reca che giocheranno come esterni, come sempre detto sarà da destra che avremo la maggiore spinta visto che l’ex Torino è un attaccante che si è poi adattato a giocare a tutta fascia. In mezzo al campo è tornato Kovalenko: potrebbe essere lui a questo punto a prendersi il compito di guidare la squadra in cabina di regia, questo significa che Bourabia (favorito rispetto ad Agudelo, per un atteggiamento di partenza più prudente) tornerebbe a giocare nella posizione che più gli compete e cioè quella di mezzala. Sull’altro interno di centrocampo dovremmo vedere Simone Bastoni, andato a segno nel match pareggiato contro il Sassuolo; a completare la formazione dello Spezia ecco il tandem offensivo che non dovrebbe variare, quindi Nzola farà coppia con Verde.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Miretti; Kean, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Massimiliano Allegri

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Kovalenko, S. Bastoni, Reca; Nzola, Verde. Allenatore: Luca Gotti











© RIPRODUZIONE RISERVATA