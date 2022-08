Probabili formazioni Juventus Spezia/ Quote, Allegri conferma Miretti? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Juventus Spezia, la partita che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 31 agosto: l’Allianz Stadium riapre le sue porte, nella 4^ giornata di Serie A 2022-2023, pochi giorni dopo il pareggio bianconero contro la Roma, risultato beffardo per quella che è stata la prestazione. La Juventus però non decolla: i problemi di gioco li aveva mostrati sul campo della Sampdoria, dopo tre giornate ci sono 5 punti e, pur con una sola rete subita, i tanti dubbi che avevano accompagnato anche la stagione del ritorno di Massimiliano Allegri, che tra assenze e domande di natura tattica deve trovare il bandolo della matassa.

Probabili formazioni Juventus Spezia/ Diretta tv, spazio per Gatti e Kean? (Serie A)

Lo Spezia ha un punto in meno: bene all’esordio, ha poi perso nettamente a San Siro (contro l’Inter) per pareggiare 2-2 contro il Sassuolo, di fatto togliendosi da solo due punti importanti a causa di un clamoroso svarione difensivo. Luca Gotti sa che i punti per la salvezza non dovranno necessariamente arrivare questa sera, ma giustamente ci vorrà provare; noi allora mettiamoci in attesa di questa partita di Serie A cercando di valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Juventus Spezia.

DIRETTA/ Spezia Sassuolo (risultato finale 2-2) video tv: solo un pari al Picco!

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Juventus Spezia. Nella partita della 4^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria dei bianconeri vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,25 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – la vostra vincita ammonterebbe a 6,00 volte la giocata. Il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei liguri, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 12,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA

GLI 11 DI ALLEGRI

Allegri ha parlato di Juventus Spezia come di una partita che va vinta e non giocata bene: il turnover comunque potrebbe arrivare, anche se viene ridotto dalle assenze pesanti. In difesa potrebbe essere arrivato il momento di Gatti: Bonucci è ancora ai box, stavolta al fianco di Bremer potrebbe giocare l’ex Frosinone con Danilo nuovamente riportato a destra, e Alex Sandro che agirebbe sulla corsia mancina. Il portiere sarà Szczesny; a centrocampo si va verso la conferma di un Miretti che anche contro la Roma ha dato ottimi segnali, poi Locatelli che sarebbe in cabina di regia e un ballottaggio per il posto da seconda mezzala con Zakaria e McKennie coinvolti, la sensazione è che a giocare potrebbe essere lo svizzero. Davanti invece le soluzioni non mancano, nonostante il forfait di Di Maria: Kean rappresenta un’opzione al pari di Milik, come centravanti dovrebbe comunque giocare Vlahovic ma a riposare potrebbe essere uno tra Cuadrado e Kostic, dunque portando il giovane del 2000 o l’ex Marsiglia a giocare come esterno. Staremo a vedere…

CALCIOMERCATO SPEZIA NEWS/ In arrivo sia Ampadu dal Chelsea che Azzi dal Modena

LE SCELTE DI GOTTI

Per Juventus Spezia ha sicuramente meno dubbi Luca Gotti: il suo 3-5-2 sembra fissato anche negli uomini, forse con un solo testa a testa che va ancora definito. Sarebbe quello di centrocampo: qui infatti ha recuperato Kovalenko, l’ucraino potrebbe allora prendersi la maglia da playmaker basso spostando Bourabia sulla mezzala. In alternativa c’è sempre Agudelo, che darebbe una dimensione maggiormente offensiva allo Spezia: con lui titolare potrebbe rimanere fuori Bourabia, o magari appunto Kovalenko con l’ex Sassuolo che andrebbe a giocare da regista davanti alla difesa. Nel reparto arretrato, a protezione del portiere Dragowski, avremo Caldara (di fatto un ex, anche se con la Juventus non ha mai giocato partite ufficiali) e Nikolaou a giocare al fianco di Kiwior; sulle corsie laterali spingeranno ancora una volta Gyasi, con il quale i liguri passano a un 3-4-3 in fase di possesso, e Reca. In attacco ci sono Nzola e Verde, anche qui senza particolari sorprese.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Miretti; Kean, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Massimiliano Allegri

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Kovalenko, S. Bastoni, Reca; Nzola, Verde. Allenatore: Luca Gotti











© RIPRODUZIONE RISERVATA