Probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League, oggi 4 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA: LE PRIME MOSSE EUROPEE

Luciano Spalletti debutta anche in Champions League stasera alla guida della Vecchia Signora e le probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona sono quindi l’appuntamento imperdibile con le sue scelte per cercare di iniziare a invertire il trend anche nella classifica del girone unico che per ora vede i bianconeri in evidente difficoltà.

Dopo la vittoria di Cremona bisogna infatti pensare a una Champions League che finora ha portato solamente due punti con i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal, pur se molto diversi per dinamica, seguiti dalla sconfitta pur onorevole contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, per appena 2 punti in classifica.

Ecco allora che bisogna iniziare a rimontare ad esempio proprio sullo Sporting Lisbona, che ha già due vittorie e quindi 6 punti al proprio attivo, contro Kairat e soprattutto Olympique Marsiglia, mentre la sconfitta è arrivata a Napoli, prendiamolo come un buon auspicio per i bianconeri verso questa nuova trasferta italiana per i lusitani.

Siamo molto curiosi di scoprire se Luciano Spalletti adotterà qualche accorgimento particolare in vista della sua prima volta bianconera in Champions League, di conseguenza per rispondere a questa domanda bisogna scendere più nel dettaglio delle probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona…

PRONOSTICO E QUOTE

Si può ottenere la vittoria anche in Champions League, le quote Snai sono fiduciose sul pronostico per Juventus Sporting Lisbona: il segno 1 è infatti chiaramente favorito a 1,90, mentre ci sono valori fra loro molto simili in caso di pareggio (3,60) oppure di vittoria portoghese a Torino (3,85).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA

SPALLETTI QUANTO OSA?

Luciano Spalletti nelle probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona deve decidere quanto osare in attacco: certi del posto Yildiz e Vlahovic, resta da capire se avrà posto anche Openda oppure se i bianconeri schiereranno un centrocampista in più. Noi ipotizziamo il 3-4-2-1 nel quale in mediana potrebbero trovare posto Cambiaso a destra, in mezzo McKennie e Locatelli, infine Kostic a sinistra. Un centrocampista anche in difesa e naturalmente il riferimento è per Koopmeiners, che dovrebbe giocare infatti davanti a Di Gregorio nel reparto arretrato a tre con Kalulu e Gatti.

IL 4-2-3-1 DI RUI BORGES

Modulo 4-2-3-1 invece per gli ospiti di Rui Borges nelle probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona. Ci attendiamo quindi Rui Silva in porta, protetto dalla difesa a quattro con Araújo, Debast, Inácio e Fresneda da destra a sinistra; a centrocampo la coppia con Hjulmand e João Simões, mentre avranno compiti più offensivi Pedro Gonçalves, Francisco Trincão e Quenda, schierati sulla trequarti d’attacco dello Sporting alle spalle del centravanti Suárez.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Openda, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Araújo, Debast, Inácio, Fresneda; Hjulmand, João Simões; Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Quenda; Suárez. All. Rui Borges.