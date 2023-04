PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA/ Quote, Adan è una vecchia conoscenza

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA: IL PERSONAGGIO

Il personaggio nelle probabili formazioni di Juventus Sporting Lisbona può certamente essere Antonio Adan. Classe ’87, portiere spagnolo che ha passato una vita nel Real Madrid (vincendo Liga, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna) ma si è poi accasato ai rivali dell’Atletico mettendo in bacheca la Supercoppa Europea vinta proprio contro i blancos. Adan è un veterano, che ha giocato anche nel Cagliari: era la stagione 2013-2014 e, dopo quattro anni appunto al Real Madrid, il portiere era arrivato alla corte di Diego Lopez. Peccato che il titolare fosse Michael Agazzi: Adan era rimasto sei mesi disputando appena due partite in Serie A, poi era tornato nella Liga (Betis).

Probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona/ Diretta tv: ecco i titolari

Il Cagliari aveva comunque venduto anche Agazzi: a metà campionato era arrivato Marco Silvestri (oggi titolare dell’Udinese) ma a giocare la restante parte di stagione, che aveva visto gli isolani salvarsi con Ivo Pulga promosso dopo l’esonero di Lopez, era stato Vlada Avramov. Adan gioca dal 2020 nello Sporting Lisbona: tra Champions ed Europa League ha messo insieme 18 presenze internazionali e sicuramente è un portiere affidabile come ha mostrato anche contro l’Arsenal, vedremo se la Juventus sarà in grado di fargli gol… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Arsenal Sporting Lisbona (risultato finale 4-6 dcr): sbaglia Martinelli!

JUVENTUS SPORTING LISBONA: CHI GIOCA A TORINO?

Andiamo a parlare delle probabili formazioni di Juventus Sporting Lisbona, la partita che alle ore 21:00 di giovedì 13 aprile si gioca per l’andata dei quarti di finale in Europa League 2022-2023. Archiviato il ko dell’Olimpico contro la Lazio, i bianconeri si rituffano in una competizione che potrebbe garantire loro un pass per la prossima Champions League: la Juventus, dopo il flop autunnale nel girone con conseguente retrocessione, ha fatto bene contro Nantes e Friburgo ma ora l’asticella si alza, perché l’avversaria nei quarti è tosta e arriva da un ottavo di finale in cui ha fatto fuori una grande favorita.

DIRETTA/ Sporting Lisbona Arsenal (risultato finale 2-2): Adan salva su Saka!

Anche lo Sporting Lisbona ha giocato il girone di Champions League arrivando alle spalle di Tottenham e Eintracht, poi è riuscito a portare l’Arsenal ai rigori e a eliminarlo, procedendo nel percorso in Europa League. Squadra interessante e tosta da affrontare, per Massimiliano Allegri ci sono anche i fantasmi del Benfica già precedentemente incrociato; vedremo come andranno le cose sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori opereranno per questo match, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Juventus Sporting Lisbona.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Juventus Sporting Lisbona possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per l’andata dei quarti di finale in Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,85 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,45 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 4,75 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA

I DUBBI DI ALLEGRI

Al momento, Allegri sembra avere un solo dubbio in vista di Juventus Sporting Lisbona: Vlahovic è uscito acciaccato dalla partita contro la Lazio e quindi potrebbe partire dalla panchina se non dare forfait. Il favorito per sostituirlo sarebbe Milik; da considerare anche Kean, tenendo conto del fatto che Di Maria dovrebbe essere titolare e dunque il ballottaggio sarebbe tra il polacco e il classe 2000, appunto in caso Vlahovic non dovesse essere negli undici di partenza. Per il resto la Juventus che giocherà questa sera dovrebbe essere formata: in difesa il solito terzetto brasiliano con Danilo, Bremer e Alex Sandro che proteggeranno Szczesny, con Perin che sarà invece chiamato alla Coppa Italia e magari a qualche altra partita di campionato. Avremo poi un centrocampo nel quale Fagioli è sempre favorito su Miretti, allo stesso modo Rabiot che continua a segnare con grande regolarità; poi ovviamente Locatelli che farà il regista, sulle corsie Cuadrado e Kostic favoriti su De Sciglio. Questo appunto a scanso di sorprese, che però non dovrebbero esserci anche se Allegri ci ha “ben” abituati…

LE SCELTE DI AMORIM

In Juventus Sporting Lisbona sarà assente Ugarte, espulso all’Emirates e dunque squalificato: al centro del campo Ruben Amorim dovrebbe quindi affidarsi a Morita che farà coppia con Pedro Gonçalves, mentre sulle fasce laterali del centrocampo (i lusitani giocano con il 3-4-3) ci saranno come sempre Ricardo Esgaio e Nuno Santos, quest’ultimo in vantaggio su Rochinha e Arthur Gomes. Matheus Reis, Coates e Gonçalo Inacio formano il terzetto difensivo che va a giocare a protezione di Adan; per quanto riguarda il tridente offensivo dovrebbe essere tutto confermato, e allora vedremmo Edwards correre a destra con Trincao, che piaceva anche alla Juventus ma poi è passato dal Barcellona prima di affermarsi a Lisbona, che sarà invece l’esterno sinistro ed è reduce dalla tripletta segnata al Casa Pia nell’ultima giornata di Liga Portugal. A fare l’attaccante centrale dovrebbe essere invece Paulinho, ma andrà valutata la sua forma fisica (non ha giocato domenica), dunque in preallarme c’è il giovanissimo Chermiti che è un classe 2004.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Matheus Reis, Coates, Gonçalo Inacio; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Paulinho, Trincao. Allenatore: Ruben Amorim











© RIPRODUZIONE RISERVATA