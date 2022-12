Probabili formazioni Juventus Standard Liegi/ Rientri illustri (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS STANDARD LIEGI: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Juventus Standard Liegi per entrare nel clima della partita amichevole alla Continassa, centro sportivo dei bianconeri che oggi ospiterà l’ultimo test per la Juventus di Massimiliano Allegri prima dalla ripresa ufficiale della Serie A. La Juventus ha giocato meno di altre formazioni in questa settimana, vedremo alla lunga quale sarà stata la scelta migliore, nel frattempo ricordiamo comunque che una grande soddisfazione è arrivata, sotto forma di vittoria all’Emirates Stadium contro l’Arsenal.

Probabili formazioni Juventus Standard Liegi/ Diretta tv: mediana italiana

Un buon modo per cercare di mettere da parte, per quanto ciò sia possibile, i problemi di un periodo particolarmente difficile, con ovvio riferimento non soltanto alle non esaltanti vicende sul campo ma pure ai guai giudiziari della società. La seconda amichevole è stata contro il Rijeka, con vittoria per 1-0, ora ecco i belgi dello Standard Liegi, formazione che occupa attualmente la sesta posizione nella classifica del massimo campionato del Belgio. Sarà la prova generale, allora vogliamo scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Standard Liegi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS STANDARD LIEGI

LE SCELTE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Standard Liegi, Massimiliano Allegri potrebbe riproporre alcuni giocatori tornati dai Mondiali, in particolare il portiere polacco Szczesny e l’esterno serbo Kostic, mentre per quanto riguarda il suo connazionale Vlahovic resta la cautela sulla sua condizione fisica. In difesa potrebbe tornare Bonucci, eventualmente con Gatti e Rugani ai suoi lati in un assetto a tre uomini; il già citato Kostic può giocare come esterno sinistro del centrocampo della Juventus, con Cuadrado sull’altro versante e in mezzo spazio ai tre italiani Miretti, Locatelli e Fagioli mentre davanti ecco che la coppia d’attacco titolare potrebbe essere composta da Kean e Milik, ma è sempre più credibile anche l’ipotesi Chiesa.

LE MOSSE DI DEILA

Sul fronte belga, nelle probabili formazioni di Juventus Standard Liegi l’allenatore Ronny Deila dovrebbe disporsi con una sorta di 3-3-3-1, che possiamo semplificare in un più “normale” modulo 3-4-3: avremo dunque le due ali Balikwisha e Zinckernagel che partiranno sulla linea di trequarti ma poi si alzeranno al fianco del centravanti Perica, mentre in mezzo arretra Alzate che in questo modo affiancherebbe Raskin nel cuore del centrocampo dello Standard, con Fossey e Donnum che possono fare gli esterni. In difesa invece dovremmo vedere il terzetto composto da Dussenne, Laifis e Bokadi schierati in linea, mentre il portiere sarà verosimilmente Bodard.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS STANDARD LIEGI: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Rugani; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Fagioli, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.

STANDARD LIEGI (3-4-3): Bodard; Dussenne, Laifis, Bokadi; Fossey, Raskin, Alzate, Donnum; Balikwisha, Perica, Zinckernagel. All. Deila,











