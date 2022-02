Probabili formazioni Juventus Torino/ Diretta tv, il dubbio è Zakaria (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO: CHI GIOCA IL DERBY?

Con le probabili formazioni di Juventus Torino ci avviciniamo al derby della Mole, che apre il programma della 26^ giornata di Serie A 2021-2022: squadre in campo alle ore 20:45 di venerdì 18 febbraio per una stracittadina sempre molto intensa, che in questo momento rappresenta molto soprattutto per i bianconeri. I quali avranno a breve il ritorno di una Champions League nella quale vogliono fare strada per riscattare le ultime due stagioni, ma poi dovranno giocare la semifinale di Coppa Italia e, dopo il pareggio di Bergamo, sperano di mantenere il loro quarto posto allungando sull’Atalanta.

Il Torino ha certamente fatto benissimo rispetto alle ultime stagioni che erano state opache, ma in questo momento attraversa settimane opache: prova ne è il ko interno contro il Venezia che ha peggiorato una situazione di classifica ora non più così brillante, ma il derby è il derby e comunque il segno per Ivan Juric è positivo. Aspettando che la partita si giochi, proviamo ora a fare qualche valutazione circa le scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Torino.

DIRETTA JUVENTUS TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Torino non sarà disponibile: trattandosi dell’anticipo questa partita verrà fornita soltanto dalla piattaforma DAZN, che come sappiamo per questa stagione ha acquisito i diritti sul massimo campionato di calcio e ha a disposizione tutta la programmazione del torneo. La visione del derby della Mole sarà dunque riservata agli abbonati, che la potranno seguire in diretta streaming video utilizzando dispositivi come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

LE SCELTE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Torino Massimiliano Allegri deve rinunciare allo squalificato Danilo, oltre che a Chiellini e Federico Chiesa: dunque come terzino destro giocherà Cuadrado con Alex Sandro favorito su Luca Pellegrini per agire sull’altra corsia, a protezione di Szczesny invece è scelta sostanzialmente obbligata con De Ligt e Bonucci a fare coppia centrale. A centrocampo il ballottaggio riguarda Zakaria e Arthur: questa volta lo svizzero potrebbe essere titolare così da affiancare Locatelli che si sistemerebbe in regia, l’alternativa però riguarda la presenza del brasiliano ex Gremio e Barcellona e dunque anche McKennie potrebbe rischiare di finire in panchina. Davanti invece Allegri par intenzionato a proseguire con il tridente di peso: Morata quindi viene spostato come esterno sinistro tattico, sull’altro versante (ma in realtà con facoltà di muoversi lungo tutto il fronte) gioca Dybala e il riferimento avanzato sarà naturalmente Vlahovic.

GLI 11 DI JURIC

Tegola per Juric: la stagione di Praet è finita in anticipo, senza il belga che stava salendo di colpi il tecnico croato affronterà Juventus Torino con Pobega titolare sulla trequarti, secondo il consueto modulo 3-4-2-1. Brekalo, in gol anche contro il Venezia, rimane l’intoccabile tra le linee perché il suo rendimento è sempre molto positivo; come prima punta invece Sanabria è favorito su Belotti ma ci si prepara alla staffetta, il Gallo aveva segnato il gol del pareggio nell’ultima giornata ma poi il Var gliel’ha cancellato tra le polemiche. Avremo poi un centrocampo in cui l’ex di giornata Mandragora agirà in coppia con Lukic, sulle corsie laterali invece ci sono pochi dubbi circa il fatto che Singo sarà titolare a destra e dunque Vojvoda verrà nuovamente traghettato sull’altro versante. Per quanto riguarda la linea difensiva, che agirà a protezione del portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic, non si cambia: il riferimento rimane Bremer che ha attirato ultimamente le attenzioni delle big, con lui dovrebbero nuovamente giocare Djidji e Ricardo Rodriguez a completare il reparto granata.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Ri. Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric



