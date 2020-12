Probabili formazioni Juventus Torino/ Diretta tv, Pirlo torna alla difesa a 3?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus e Torino, big match valido per la 10^ giornata della Serie A e che pure si accenderà solo alle ore 18.00 domani all’Allianz Stadium. Siamo infatti in vista dell’ennesima edizione del Derby della Mole, sfida tra le più attese del calendario del primo campionato, dalla grande tradizione e che pure metterà in palio punti di gran peso per questa stagione 2020: un appuntamento dunque cui sia Pirlo che Giampaolo non possono commettere errori, a partire dalla scelta dei giocatori a schierare. La voglia di fare bene domani è tanta: non scordiamo poi che la Vecchia Signora è affamata di punti per il primo campionato, specie dopo il pareggio recuperato col Benevento solo sette giorni fa. Non meno bisognosi sono poi anche i granata, per cui sono state davvero rare le soddisfazioni in questa prima parte del campionato: il Toro approda al decimo turno dalla sola 18^ posizione in classifica. Andiamo allora a controllare da vicino quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Torino, alla vigilia del big match per la Serie A.

JUVENTUS TORINO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Torino sarà disponibile solo per gli abbonati alla televisione satellitare: per loro l’appuntamento è su Sky Sport Serie A, canale presente al numero 202 del decoder, ed eventualmente in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che viene fornita dalla stessa emittente senza costi aggiuntivi, permettendo di assistere alla partita con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

LE MOSSE DI PIRLO

Pure alla vigilia della 10^ giornata della Serie A, è ancora emergenza in difesa per Pirlo, che per disegnare le probabili formazioni di Juventus e Torino dovrà fare a meno di Demiral e Chiellini, ancora in infermeria per problemi muscolari. Probabile che allora il tecnico voglia optare per una difesa a tre per la sfida di domani: in tal caso potrebbero essere De Ligt, Bonucci e Chiellini le prime scelte, da collocare davanti a Szczesny. Per la mediana si faranno invece avanti dal primo minuto Bentancur e Arthur, con il duo Cuadrado-Alex Sandro fissato invece sull’esterno: toccherà a Kulusevski poi avanzare alle spalle delle due punte. Qui poi va ricordato che mancherà Alvaro Morata, squalificato per ben due turni: toccherà allora a Dybala collocarsi al fianco di Cristiano Ronaldo dal primo minuto.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Dovrebbe essere il 3-5-2 il modulo invece prediletto da Marco Giampaolo, dove pure saranno molte le conferme nello schieramento rispetto a quanto abbiamo visto solo pochi giorni fa contro la Sampdoria. Sarà chiaramente spazio per Sirigu tra i pali, mentre in difesa si faranno avanti nuovamente dal primo minuto Bremer, Lyanco e Ricardo Rodriguez, benchè pure quest’ultimo potrebbe anche rischiare il ballottaggio con Nkoulou, almeno alla vigilia della sfida. Per la mediana il tecnico granata dovrebbe poi affidarsi a Meitè, Rincon e Linetty per il settore centrale: saranno però ballottaggi aperti per le corsie esterne del reparto, considerato che vi sono allo studio diverse soluzioni. Il tecnico però non ha alcun dubbio nel consegnare le maglie da titolari nell’attacco dei granata: indispensabili per il Derby Belotti e Verdi.

IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, A Sandro; Kulisevsky; Dybala, C Ronaldo All. Pirlo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, R Rodriguez; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Belotti All. Giampaolo



© RIPRODUZIONE RISERVATA