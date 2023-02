Probabili formazioni Juventus Torino/ Quote: ancora dubbi verso il derby della Mole!

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Le probabili formazioni di Juventus Torino sono fondamentali per cercare di capire le possibili mosse di Massimiliano Allegri e Ivan Juric verso il derby della Mole che ci attende questa sera all’Allianz Stadium, un appuntamento di lusso che naturalmente nobiliterà un anomalo martedì di Serie A. La Juventus ci arriva con le ambizioni che in campionato sono più modeste del solito a causa del ben noto -15, ma il derby naturalmente è una partita che tutti desiderano vincere, sempre e comunque, soprattutto se ci arrivi con il morale alto grazie alla qualificazione per gli ottavi di Europa League nel nome di uno scatenato Angel Di Maria, autore di una tripletta a Nantes.

Probabili formazioni Juventus Torino/ Diretta tv: Locatelli e Aina squalificati

Il derby però in genere è ancora più significativo sulla sponda granata del Po, con il Torino di Ivan Juric che finora è stato protagonista di un buon campionato nel quale manca tuttavia sempre qualcosa per il definitivo salto di qualità, come ha dimostrato anche il modesto pareggio casalingo contro la Cremonese. Vincere il derby potrebbe allora essere la tanto sospirata svolta e di sicuro sarebbe un’emozione speciale per il Torino, che nella stracittadina ha una tradizione recente francamente disastrosa. Questi sono i principali temi d’interesse, però adesso andiamo a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Torino, ormai a poche ore dalla partita.

Diretta/ Torino Roma Primavera (risultato finale 1-1): Pisilli risponde a Dellavalle!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Torino in base alle quote Snai circa l’esito del derby della Mole: i bianconeri partono favoriti e il segno 1 in caso di vittoria della Juventus è quotato a 1,75, mentre per il pareggio ecco la quotazione di 3,60 per il segno X ed infine una vittoria del Torino varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

LE MOSSE DI ALLEGRI

Resta qualche incognita circa le condizioni di Chiesa e Pogba, nelle probabili formazioni di Juventus Torino per i bianconeri di Massimiliano Allegri spicca il tandem d’attacco con lo scatenato Di Maria reduce dalla tripletta contro il Nantes che dovrebbe affiancare Vlahovic, che infatti parte favorito nel ballottaggio con Kean. Il modulo di riferimento per i bianconeri è ormai il 3-5-2, ripartiamo adesso dalla difesa per ricordare che in porta ci sarà Szczesny, protetto dalla difesa a tre che dovrebbe essere tutta brasiliana con Danilo, l’ex Bremer e Alex Sandro, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Bonucci. A centrocampo ecco invece una folta linea a cinque priva dello squalificato Locatelli, con Cuadrado favorito su De Sciglio a destra, poi il giovane Fagioli, Paredes in cabina di regia, l’altra mezzala Rabiot ed infine Kostic in qualità evidentemente di esterno sinistro.

Diretta/ Torino Cremonese (risultato finale 2-2): gol e spettacolo nel monday night

LE SCELTE DI JURIC

Sul fronte granata, le probabili formazioni di Juventus Torino mettono in evidenza le noie muscolari di Vlasoc, motivo per cui il reparto offensivo nel 3-4-2-1 di mister Ivan Juric dovrebbe vedere Karamoh (favorito su Radonjic) al fianco di Miranchuk sulla trequarti, alle spalle del centravanti Sanabria. Procedendo a questo punto a ritroso, ecco a centrocampo la squalifica di Ola Aina e allora citiamo innanzitutto Singo che sarà l’esterno destro, poi avremo la coppia formata da Ilic e Linetty nel cuore della mediana del Torino e sulla corsia di sinistra ci sarà spazio per Vojvoda. Infine, nella difesa granata una certezza è Milinkovic-Savic in porta; davanti a lui vedremo quasi sicuramente anche Djidji e Schuurs, mentre Buongiorno e Rodriguez sono in ballottaggio per completare la difesa a tre del Toro nel derby della Mole.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric.











© RIPRODUZIONE RISERVATA