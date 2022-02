Probabili formazioni Juventus Torino/ Quote: staffetta Sanabria-Belotti?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Juventus Torino ci avviciniamo al derby della Mole, una stracittadina sempre molto intensa e sentita, che dovrà dare risposte significative soprattutto sui bianconeri di Massimiliano Allegri, per i quali incombe il ritorno in Champions League (motivo per cui si disputa il derby già al venerdì sera) ma che devono pensare anche a conquistare il quarto posto in Serie A nel duello con l’Atalanta dopo il pareggio artigliato nei minuti di recupero proprio nel big-match di Bergamo domenica scorsa.

Il Torino sta facendo molto meglio rispetto al recente passato, ma in questo momento sembra opaco, come prova la sconfitta casalinga contro il Venezia che ha peggiorato una situazione di classifica ora non più così positiva, ma che potrebbe essere rilanciata dal derby, una partita che d’altronde ha valore enorme anche a prescindere da ogni altra considerazione. Aspettando la partita si giochi, analizziamo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Torino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Torino, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: il segno 1 è nettamente favorito ed è proposto a 1,60, mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Torino.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

LE SCELTE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Torino spiccano per Massimiliano Allegri le assenze dello squalificato Danilo, oltre che naturalmente degli infortunati Chiellini e Chiesa: dunque come terzino destro giocherà Cuadrado con Alex Sandro favorito su Pellegrini a sinistra, per completare il quartetto della difesa a protezione di Szczesny con De Ligt e Bonucci che naturalmente formeranno la coppia centrale. A centrocampo il ballottaggio riguarda Zakaria e Arthur: lo svizzero potrebbe essere titolare per affiancare Locatelli in regia, con McKennie che è favorito per completare il terzetto.

Davanti invece Allegri par intenzionato a proseguire con il tridente di peso nel modulo 4-3-3: Morata quindi si deve adattare ad agire come esterno sinistro tattico per conservare il posto da titolare al fianco di Dybala che agirà dall’altra parte e del nuovo acquisto Vlahovic, che sarà naturalmente il centravanti titolare.

LE MOSSE DI JURIC

Sul fronte granata delle probabili formazioni di Juventus Torino spicca per Ivan Juric una pessima notizia, perché la stagione di Praet è finita in anticipo, di conseguenza stasera dovremmo vedere Pobega titolare sulla trequarti, secondo il consueto modulo 3-4-2-1. Brekalo, in gol anche contro il Venezia, sarà l’altro trequartista alle spalle della prima punta, ruolo per il quale Sanabria è favorito su Belotti, anche se il Gallo sembra finalmente in crescita.

Avremo poi un centrocampo in cui l’ex Mandragora agirà in coppia con Lukic, mentre per quanto riguarda gli esterni ecco che Singo sarà titolare a destra e Vojvoda troverà spazio a sinistra. Per quanto riguarda la difesa a tre davanti al portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic, non ci attendiamo novità: Bremer punto di riferimento, con lui dovrebbero nuovamente giocare Djidji e Rodriguez a completare il reparto.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS TORINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Sanabria. All. Juric.



