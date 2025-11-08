Probabili formazioni Juventus Torino, quote e ultime notizie su moduli e titolari per il derby della Mole (Serie A, oggi sabato 8 novembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO: I TITOLARI PER IL DERBY DELLA MOLE

Una città pronta a fermarsi per il derby della Mole oggi 8 novembre 2025, quindi con le probabili formazioni Juventus Torino proviamo a capire che cosa potrebbero fare Luciano Spalletti e Marco Baroni in vista di uno dei piatti forti in questa undicesima giornata di Serie A all’Allianz Stadium bianconero.

Il nuovo corso della Juventus di Luciano Spalletti è iniziato da un paio di partite, il blitz contro la Cremonese ha riportato la vittoria ai bianconeri dopo oltre un mese e mezzo ma la situazione resta complicata, come ha dimostrato il successivo pareggio contro lo Sporting Lisbona in Champions League, dove la Juventus quest’anno non ha ancora mai vinto.

In proporzione potrebbe stare meglio il Torino: mister Marco Baroni è imbattuto dal 29 settembre e nel mezzo si è tolto anche qualche bella soddisfazione, come la vittoria contro il Napoli, anche se settimana scorsa è arrivato solo un pareggio casalingo in rimonta contro il Pisa. Vincere il derby è un evento ormai rarissimo per i granata, potrebbe dare la svolta a tutto il torneo.

D’altronde anche la Juventus non può rallentare di nuovo, i motivi d’interesse sono sempre abbondanti nel derby e la sfida in panchina potrebbe renderlo ancora più intrigante, quindi sulle due sponde del Po non vedono l’ora di scoprire tutto sulle probabili formazioni Juventus Torino…

PRONOSTICO E QUOTE

Il derby ha una chiara favorita nelle quote Snai per il pronostico su Juventus Torino. La vittoria dei bianconeri è infatti quotata a 1,50 contro il 4,10 in caso di pareggio (quota già molto invitante), infine se vorrete osare sulla vittoria granata ecco che il segno 2 varrebbe 6,75 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

BALLOTTAGGI CALDI PER SPALLETTI

Grande attenzione per le scelte di Luciano Spalletti nelle probabili formazioni Juventus Torino. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1 e davanti a Di Gregorio oltre a Kalulu e Gatti potrebbe esserci ancora una volta l’arretrato Koopmeiners, favorito su Kelly. Tutto chiaro dovrebbe invece essere a centrocampo grazie a Cambiaso, Locatelli, Thuram e Kostic, sebbene non sia da escludere il ricorso al 3-5-2, nel quale troverebbe spazio anche McKennie, a discapito però di Conceicao, che altrimenti giocherebbe sulla trequarti offensiva con Yildiz. L’ultimo dilemma è relativo al centravanti: ci sarà Vlahovic oppure almeno nel derby avrà una chance il ‘misterioso’ David?

TRE DUBBI ANCHE PER BARONI

I dubbi non mancano pure per Marco Baroni nelle probabili formazioni Juventus Torino. Detto che i problemi fisici di Israel spianano la strada a Paleari in porta, ecco che nel modulo 3-5-2 granata Ismajli e Tameze si giocano un posto per affiancare Maripan e Coco nella difesa a tre. Dubbio anche a centrocampo sulla destra, con Pedersen in questo caso favorito su Lazaro; il ballottaggio è doppio sulle fasce considerando anche il dubbio a sinistra fra Nkounkou e Biraghi. Dovrebbe essere invece tutto chiaro in mezzo con Casadei, Asllani in cabina di regia e Vlasic, così come in avanti perché la coppia di attaccanti titolari dovrebbe essere formata da Che Adams e Simeone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. All. Baroni.