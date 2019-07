Probabili formazioni Juventus Tottenham/ Quote, dubbio in difesa (ICC 2019)

Juventus Tottenham si gioca alle ore 13.30 italiane di oggi pomeriggio, quando le due formazioni daranno vita a una significativa partita amichevole a Singapore, all’interno della International Champions Cup 2019. Un test di lusso per il nuovo corso bianconero di Maurizio Sarri contro i vice-campioni d’Europa del Tottenham: siamo in piena estate, ma c’è già tutto il fascino del calcio vero. A ormai pochissime ore dal fischio d’inizio di questa partita, andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus Tottenham.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Tottenham, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. La Juventus parte favorita: segno 1 a 2,05. Si sale poi a quota 3,25 in caso di segno 2 per il successo del Tottenham, infine ecco il pareggio proposto a 3,40 volte la posta in palio con il segno X.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TOTTENHAM

LE SCELTE DI SARRI

Come sarà impostato il 4-3-3 di Sarri? Nelle probabili formazioni di Juventus Tottenham spicca il nome di De Ligt: il giovane difensore ex Ajax verrebbe favorito dagli acciacchi di Chiellini, anche se al fianco di Bonucci potrebbe per il momento venire schierato Demiral, che poi non potrà proseguire la tournée asiatica in Cina. In porta ci sarà Szczesny; come terzini i favoriti dovrebbero essere De Sciglio e Luca Pellegrini, con Joao Cancelo in campo nel secondo tempo. In mediana la regia è affidata a Pjanic: ai suoi lati uno tra Emre Can e Matuidi, mentre sembrano ottime le possibilità di Rabiot per completare il terzetto di centrocampo. Davanti, il dubbio riguarda il ruolo di Cristiano Ronaldo: possiamo ipotizzare il portoghese largo a sinistra con Bernardeschi dall’altra parte, questo porterebbe al ballottaggio tra Higuain e Mandzukic per agire da centravanti di ruolo e il Pipita, almeno dal primo minuto, potrebbe avere la meglio.

GLI 11 DI POCHETTINO

Naturalmente anche la formazione del Tottenham presenta diverse incognite, come d’altronde è normale che sia poco oltre la metà di luglio. Possiamo mettere titolare in porta Lloris, con Vertonghen e Carter-Vickers davanti a lui. Da valutare invece Alderweireld che viene dato in uscita ed è stato proposto alla Roma, che lo sta trattando. Sugli esterni possono giocare Trippier e Danny Rose. In mediana potrebbe agire il nuovo acquisto Ndombélé, che si muoverà dunque in una linea che potrebbe prevedere l’abbassamento di Eriksen a fare da playmaker della squadra; in questo modo si libererebbe uno spazio nel reparto avanzato con Lamela che potrebbe essere schierato titolare a destra, mandando invece Son Heung-Min sulla corsia mancina. Il trequartista potrebbe quindi essere Dele Alli; Harry Kane potrebbe già avere spazio come titolare da prima punta, eventualmente il suo sostituto sarebbe l’olandese Janssen.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Pellegrini; Rabiot, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Carter-Vickers, Vertonghen, Rose; Eriksen, Ndombélé; Lamela, Alli, Son Heung-Min; Kane. All. Pochettino.



