Probabili formazioni Juventus Udinese/ Diretta tv: certezze davanti, Serie A

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE: CHI GIOCA SOMANI?

Le probabili formazioni di Juventus Udinese ci accompagnano verso la partita di domani in Serie A presso l’Allianz Stadium del capoluogo piemontese, per Massimiliano Allegri l’occasione per continuare la scalata verso il vertice della classifica. La Juventus non entusiasma, mercoledì ha faticato oltre il lecito per piegare la Cremonese in una partita che ha seriamente rischiato anche di perdere, ma non prende mai gol e continua a vincere, dunque tutti dovranno fare i conti con la Vecchia Signora, ormai tornata definitivamente in corsa anche per quanto riguarda l’inseguimento allo scudetto.

Per l’Udinese di Andrea Sottil potremmo fare il discorso opposto: la classifica continua ad essere molto buona per i bianconeri friulani, che però da molto tempo ormai non riescono più a vincere e anche mercoledì sera non sono andati oltre un pareggio casalingo contro l’Empoli. L’ostacolo è comunque significativo, perché l’Udinese sa giocare bene e potrebbe dare fastidio ai torinesi: analizziamo allora le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Udinese.

JUVENTUS UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Udinese sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

LE SCELTE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Udinese troviamo Massimiliano Allegri intenzionato a schierare i bianconeri di casa secondo il modulo 3-5-2, che ha dato ordine e favorito la risalita in classifica della Vecchia Signora. Possiamo allora ipotizzare Szczesny naturalmente titolare fra i pali e davanti a lui la difesa a tre tutta verde oro formata da Danilo, Bremer e Alex Sandro, anche a causa degli acciacchi di Bonucci; a centrocampo invece ipotizziamo il folto quintetto con Chiesa a destra (in alternativa il giovane Soulé), poi Fagioli, Locatelli che è favorito su Paredes in regia e l’altra mezzala Rabiot a giostrare nel cuore della manovra della Juventus e Kostic invece titolare come esterno destro; infine in attacco bisogna tenere conto dei problemi fisici sia di Vlahovic sia di Di Maria, di conseguenza appare praticamente certa la coppia formata da Kean e Milik.

LE MOSSE DI SOTTIL

Sul fronte friulano, le mosse di Andrea Sottil per le probabili formazioni di Juventus Udinese dovrebbero prevedere un modulo 3-5-2 speculare dal punto di vista tattico, anche se naturalmente la qualità tecnica degli interpreti non dovrebbe essere la stessa. In porta giocherà naturalmente Silvestri e davanti a lui schieriamo la difesa a tre dell’Udinese con Rodrigo Becao, Bijol e Perez, che dovrebbero essere i titolari nella retroguardia. A centrocampo ecco Pereyra come esterno destro e Udogie sulla fascia mancina, mentre Walace dovrebbe essere il regista e ci sono più dubbi sulle maglie da mezzali, con Lovric in ballottaggio con Samardzic e Makengo favorito su Arslan; infine in attacco bisogna tenere conto dei problemi fisici di Deulofeu e allora ecco che i titolari dei bianconeri friulani dovrebbero essere Beto e Success.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. All. Sottil.











