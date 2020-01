Probabili formazioni Juventus Udinese/ Diretta tv, si rivede Rugani (Coppa Italia)

Juventus Udinese è in programma domani sera alle ore 20.45: le due formazioni daranno vita a questo ottavo di finale di Coppa Italia in partita secca arrivandoci nelle migliori condizioni possibili. La Juventus infatti è campione d’inverno, l’Udinese invece ha chiuso il girone d’andata con tre vittorie consecutive che hanno sensibilmente avvicinato per i friulani il fondamentale obiettivo della salvezza. Con queste premesse, andiamo allora a scoprire quali sono le probabili formazioni di Juventus Udinese alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che Juventus Udinese sarà visibile domani sera in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. Inoltre, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, possiamo ricordare anche la possibilità della diretta streaming video gratuita, che sarà fornita dal sito e dall’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

LE MOSSE DI SARRI

Le probabili formazioni di Juventus Udinese vedranno naturalmente per Maurizio Sarri molte novità rispetto alla formazione vittoriosa domenica sera contro la Roma. In porta tornerà Buffon, davanti a lui la coppia centrale sarà composta da Rugani e De Ligt, entrato in campo all’Olimpico per sostituire l’infortunato Demiral, il turnover potrebbe essere molto ampio anche in fascia con Danilo e De Sciglio che dovrebbero essere titolari domani sera. A centrocampo spazio naturalmente per Bentancur, squalificato in campionato; al suo fianco potrebbe agire Emre Can, che ultimamente vede pochissimo il campo, si profila poi un ballottaggio francese Matuidi-Rabiot, a seconda se l’allenatore vorrà più fisicità oppure maggiore qualità. Rebus anche in attacco: la Coppa Italia sarebbe lo scenario perfetto per il rilancio di Bernardeschi e Douglas Costa (condizioni fisiche permettendo), che schieriamo dunque in appoggio a Higuain, partito dalla panchina a Roma.

LE SCELTE DI GOTTI

Molte novità rispetto al campionato anche sul fronte friulano per le probabili formazioni di Juventus Udinese. Luca Gotti infatti dovrebbe cambiare almeno otto o nove undicesimi della formazione titolare che avevamo visto domenica nel perentorio 3-0 rifilato dall’Udinese al Sassuolo. Fermo restando il modulo 3-5-2, ecco che in difesa potrebbe cambiare tutto, con Nicolas tra i pali e davanti a lui il terzetto composto da Ter Avest, De Maio e Opoku. Nella linea a cinque di centrocampo invece i titolari potrebbero essere Stryger Larsen, Walace, Jajalo, Barak e Sema: in questo caso, gli unici confermati sarebbero i due esterni. In attacco infine è ipotizzabile un turno di riposo per Okaka e di conseguenza la coppia titolare dovrebbe vedere in campo allo Stadium Lasagna e Nestorovski.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Danilo, Rugani, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Emre Can, Rabiot; Bernardeschi, Douglas Costa; Higuain. All. Sarri.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Ter Avest, De Maio, Opoku; Larsen, Walace, Jajalo, Barak, Sema; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti.



