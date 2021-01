Probabili formazioni Juventus Udinese/ Diretta tv: torna Arthur Melo? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Andiamo a presentare le probabili formazioni di Juventus Udinese, partita che va in scena alle ore 20:45 di domenica 3 gennaio: si tratta dunque del posticipo che chiude il programma nella 15^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, e rappresenta un’occasione di riscatto per entrambe le squadre. I bianconeri non avevano mai perso con tre gol di scarto all’Allianz Stadium in campionato, lo hanno fatto contro la Fiorentina crollando verticalmente e mettendo in discussione anche le confortanti prestazioni recenti, e staccandosi a 10 punti dalla vetta rimanendo anche fuori dalla zona Champions League, a causa del ricorso sulla vittoria a tavolino contro il Napoli. L’Udinese aveva trovato una bella striscia utile per portarsi al di fuori della zona retrocessione, ma poi nel momento di fare il vero salto ha perso in casa contro il Benevento: inevitabile dunque che anche i friulani abbiano bisogno di ritrovarsi, sarà interessante valutare quello che succederà domenica sera sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium e noi per il momento possiamo provare a ipotizzare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Udinese.

DIRETTA JUVENTUS UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Udinese sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare, di conseguenza sarà un appuntamento riservato in esclusiva ai soli possessori di un abbonamento che, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, potranno seguire questa partita anche in mobilità grazie al servizio di diretta streaming video, garantito dall’applicazione Sky Go che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

I DUBBI DI PIRLO

Nelle probabili formazioni di Juventus Udinese possiamo notare come Andrea Pirlo debba rinunciare a Cuadrado, che è squalificato: il colombiano allora lascerà spazio a Danilo sulla corsia destra, di fatto solo loro due si possono alternare in questa zona di campo. Sull’altro versante Alex Sandro dà la sensazione di essere ancora favorito su Frabotta; in mezzo potrebbe rischiare Bonucci che prima della sosta è stato disastroso contro la Fiorentina, se così fosse attenzione al rientro di Demiral più che quello di Chiellini, andando a comporre con De Ligt una coppia che, davanti a Szczesny, molti tifosi pensano debba giocare costantemente anche adesso. Davanti a loro, il centrocampo dovrebbe essere ancora a quattro: potrebbe essere l’occasione per rivedere Arthur Melo in cabina di regia, con lui uno tra Rabiot – che tornerebbe titolare, dopo aver avuto meno spazio rispetto al solito nelle ultime uscite – e Ramsey, sugli esterni si va verso l’assetto offensivo visto che, con Federico Chiesa a sinistra, Pirlo medita di inserire anche Kulusevski sull’altra fascia. Davanti, Dybala sembra destinato ad un’altra panchina: a giocare titolare sarà Morata, in coppia con Cristiano Ronaldo.

LE SCELTE DI GOTTI

Anche Luca Gotti deve fare i conti con una squalifica nelle probabili formazioni di Juventus Udinese, cioè quella di Rodrigo Becao. Nuytinck è ancora fuori causa, dunque l’assetto difensivo a protezione del portiere Musso sembra essere fatto, Bonifazi agirà come riferimento centrale per De Maio e Samir che lo affiancheranno. Reparto a tre ma pronto a essere aiutato dai due esterni: spera nel posto Ter Avest ma ancora una volta i favoriti dovrebbero essere Stryger Larsen, che opererà sulla corsia destra, e Zeegelaar che avrà campo sull’altro lato. A dare profondità e qualità sono le mezzali: l’ex Pereyra, tornato a Udine dopo essere passato dal Watford, sarà verosimilmente sul centrosinistra perché ormai De Paul gioca stabilmente opposto sul centrodestra. Davanti Gotti ha ancora qualche punto di domanda: non ce la fa Okaka, e allora il ballottaggio riguarda Lasagna e Deulofeu con lo spagnolo che però non è ancora riuscito a prendersi i gradi del titolare, e viaggia verso un’altra panchina. In questo momento non dovrebbe invece essere in discussione la posizione di Pussetto, che infatti salvo cambiamenti dell’ultimo minuto inizierà la partita anche all’Allianz Stadium.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, F. Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Chiellini, Frabotta, Dragusin, Bernardeschi, Bentancur, Ramsey, McKennie, Portanova, Dybala

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: Cuadrado

Indisponibili: –

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto

A disposizione: Scuffet, Ter Avest, Mandragora, Coulibaly, Palumbo, Makengo, Forestieri, Deulofeu, Nestorovski

Allenatore: Luca Gotti

Squalificati: Rodrigo Becao

Indisponibili: Nuytinck, Jajalo, Okaka

