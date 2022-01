Probabili formazioni Juventus Udinese/ Diretta tv: torna Bonucci (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Juventus Udinese ci avviciniamo alla partita che sarà in programma domani sera all’Allianz Stadium per la ventiduesima giornata di Serie A. Riflettori puntati soprattutto sulla Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo la Supercoppa, si ributta sul campionato dove arriva dalla vittoria in rimonta ottenuta domenica scorsa a Roma, che potrebbe essere stata un momento determinante nella rincorsa al quarto posto, che però si annuncia ancora molto lunga e non ammette distrazioni.

DIRETTA/ Udinese Atalanta (risultato finale 2-6): Dea show, doppietta di Muriel!

L’Udinese invece è chiamata a reagire dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa contro l’Atalanta, sia pure con molte legittime attenuanti. Una settimana più tardi, i bianconeri friulani si presenteranno in campo in condizioni certamente migliori, ma questo basterà per mettere in difficoltà la favorita Juventus? In attesa di scoprirlo, possiamo scoprire quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Juventus Udinese.

Caos Udinese Salernitana/ Non si gioca, ma non è rinviata: cosa succede?

DIRETTA JUVENTUS UDINESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Udinese sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, essendo una delle tre partite del turno visibili anche sulla televisione satellitare. Raddoppia allora la possibilità di diretta streaming video, fornita tramite Sky Go oppure dalla piattaforma digitale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Udinese dovrebbero vedere il ritorno di Szczesny tra i pali della Vecchia Signora. Massimiliano Allegri ha ormai recuperato anche Bonucci, che dovrebbe essere titolare nella coppia centrale difensiva con De Ligt, che era squalificato contro l’Inter al pari di Cuadrado, che tornerà quindi ad essere il terzino destro mentre a sinistra potrebbe agire ancora De Sciglio.

DIRETTA/ Cagliari Udinese (risultato finale 0-4): disfatta sarda

Il modulo della Juventus dovrebbe essere il 4-2-3-1 e nel cuore della mediana i due titolari potrebbero essere Bentancur e Locatelli, anche se il primo potrebbe essere insidiato da Arthur; infine il reparto offensivo potrebbe vedere Kulusevski, Dybala e Bernardeschi da destra a sinistra sulla trequarti in appoggio al centravanti Morata, anche se lo svedese potrebbe essere in ballottaggio con McKennie.

LE SCELTE DI CIOFFI

Sul fronte friulano, le probabili formazioni di Juventus Udinese potrebbero proporci un modulo 3-4-2-1 da parte di Gabriele Cioffi, che sicuramente nei giorni scorsi ha lavorato per migliorare una condizione fisica che domenica scorsa era fatalmente scadente. In porta ecco Padelli; davanti a lui la difesa a tre dovrebbe vedere titolari De Maio, Nuytinck e Nehuen Perez.

L’Udinese dovrebbe poi proporre una linea a quattro a centrocampo, con Molina, Arslan, Walace e Udogie titolari da destra a sinistra; infine il reparto offensivo, chiamato a un compito certamente non facile in casa della Juventus, dovrebbe essere formato da Pussetto e Deulofeu sulla trequarti, a supporto del centravanti rivelazione Beto.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE:

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; De Maio, Nuytinck, N. Perez; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto. All. Cioffi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA