Probabili formazioni Juventus Udinese/ Quote, Buffon titolare in porta (Coppa Italia)

Juventus Udinese si gioca stasera alle ore 20.45: le due formazioni sono attese in campo all’Allianz Stadium per gli ottavi di finale in gara secca di Coppa Italia. Per la Juventus andare avanti anche in Coppa Italia serve a tenere vivo il sogno Triplete, l’Udinese invece cercherà di mettere a segno il colpaccio sfruttando un periodo ottimo, che ha reso decisamente migliore la posizione di classifica dei friulani in campionato. Con queste premesse, andiamo allora a scoprire quali sono le probabili formazioni di Juventus Udinese in vista della partita di questa sera.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote fornite dall’agenzia Snai per il pronostico su Juventus Udinese. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato ad appena 1,23. Si sale poi fino a quota 6,00 in caso di segno X per il pareggio, mentre il segno 2 in caso di vittoria esterna da parte dell’Udinese varrebbe addirittura 11,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

LE MOSSE DI SARRI

Le probabili formazioni di Juventus Udinese saranno caratterizzate da molte novità per Maurizio Sarri rispetto agli undici titolari di domenica sera contro la Roma. In porta tornerà Buffon, davanti a lui ci sarà certamente riposo per Bonucci e di conseguenza – considerati gli infortuni di Chiellini e Demiral – la coppia centrale sarà composta da Rugani e De Ligt. Turnover molto ampio anche in fascia con Danilo e De Sciglio che dovrebbero essere titolari stasera per completare la retroguardia a quattro. A centrocampo la Coppa Italia ci darà l’occasione per rivedere in azione Emre Can ed inoltre ci sarà spazio naturalmente anche per Bentancur, squalificato in campionato; infine la mediana a tre dovrebbe essere completata da uno fra Matuidi e Rabiot. Rebus anche in attacco, dove comunque potremmo vedere in campo Bernardeschi e Douglas Costa, presumibilmente in appoggio a Higuain, unico partito dalla panchina a Roma fra i tre “tenori” del tridente di lusso.

LE SCELTE DI GOTTI

Molte novità rispetto alla bellissima vittoria per 3-0 di domenica contro il Sassuolo anche per Luca Gotti. Le probabili formazioni di Juventus Udinese dunque per gli ospiti friulani dovrebbero vedere la conferma del modulo 3-5-2, ma con interpreti quasi del tutto differenti rispetto a tre giorni fa. In particolare in difesa dovrebbe cambiare tutto, con Nicolas tra i pali e davanti a lui il terzetto composto da Ter Avest, De Maio e Opoku, nessuno dei quali è stato titolare domenica. Nella linea a cinque di centrocampo invece i titolari potrebbero essere Stryger Larsen, Walace, Jajalo, Barak e Sema: sforzo supplementare dunque per i due esterni, riposo per i mediani compreso De Paul, ovviamente tassello fondamentale in termini di qualità per l’Udinese. In attacco infine è ipotizzabile il riposo per Okaka e di conseguenza la coppia titolare dovrebbe vedere in campo allo Stadium Lasagna e Nestorovski.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Danilo, Rugani, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Emre Can, Rabiot; Bernardeschi, Douglas Costa; Higuain. All. Sarri.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Ter Avest, De Maio, Opoku; Larsen, Walace, Jajalo, Barak, Sema; Lasagna, Nestorovski, All. Gotti.



