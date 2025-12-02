Probabili formazioni Juventus Udinese: le scelte di Spalletti e Runjaic per la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE: CI SARÀ TURNOVER!

Dobbiamo parlare delle probabili formazioni Juventus Udinese, la partita delle ore 21:00 di martedì 2 dicembre inaugura il programma degli ottavi di Coppa Italia 2025-2026 e quindi avremo l’esordio della Vecchia Signora nella competizione, mentre i friulani nel turno precedente hanno superato il Palermo.

Infortunio Vlahovic, c’è la lesione di alto grado/ Serbo ai box per almeno due mesi (1 dicembre 2025)

È una Juventus che sotto la guida di Luciano Spalletti sta ancora crescendo, e arriva da una buona settimana: dopo la vittoria sul filo di lana contro il Bodo Glimt, la prima in Champions League, è arrivato anche il successo sul Cagliari per non perdere contatto dal quarto posto e forse anche dalla corsa allo scudetto.

Diretta/ Cagliari Juventus Primavera (risultato finale 0-0): zero gol all'Asseminello! (30 novembre 2025)

Sta bene anche l’Udinese, che continua a tenersi lontana dai guai: nell’anticipo di Serie A la squadra di Kosta Runjaic è andata a vincere a Parma ottenendo tre punti preziosi, e confermando di essere una squadra che può dare fastidio a parecchie avversarie, sicuramente anche alle big italiane.

Vedremo allora cosa ci dirà l’Allianz Stadium per questa partita, noi innanzitutto possiamo fare una rapida previsione delle scelte che i due allenatori opereranno per l’ottavo di finale di Coppa Italia, prendendoci del tempo utile per analizzare insieme le probabili formazioni Juventus Udinese.

Video Juventus Cagliari (2-1)/ Gol e highlights: rimonta firmata Yildiz! (Serie A, 29 novembre 2025)

QUOTE E PRONOSTICO JUVENTUS UDINESE

Analizzando le quote che l’agenzia Snai ha fissato su questa partita, e che leggiamo con le probabili formazioni Juventus Udinese, notiamo come la Vecchia Signora sia favorita dal pronostico grazie al valore da 1,35 volte la giocata che campeggia sul segno 1 per la sua vittoria; per contro il segno 2 che regola il successo friulano vi farebbe guadagnare ben 8,00 volte la vostra giocata, infine con il segno X per il pareggio guadagnereste una cifra corrispondente a 4,75 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

SPALLETTI RIVEDE QUALCOSA

Ci sarà quasi certamente turnover per Spalletti, ipotizziamolo nelle probabili formazioni Juventus Udinese: in porta dopo due panchine consecutive torna Di Gregorio, in attesa di capire se le gerarchie a favore di Perin siano definitivamente cambiate, discorso simile in difesa con Gatti che sarà quasi certamente titolare e con lui potrebbe operare Cabal come braccetto adattato, il terzo elemento arretrato può essere ancora Kelly mentre ad agire sulle corsie laterali sarebbero Joao Mario, sostanzialmente sparito dalle rotazioni, e Cambiaso che si riprenderebbe la maglia da titolare a sinistra.

In mezzo al campo occasione naturalmente per Adzic, che potrebbe addirittura fare coppia con Miretti se quest’ultimo non dovesse venire avanzato sulla trequarti; qui infatti c’è l’occasione per vedere finalmente Zhegrova da titolare, insieme al kosovaro la soluzione più logica anche secondo il turnover sarebbe quella di Openda che parte qualche passo indietro rispetto alla porta e al centravanti, che sarebbe Jonathan David visto anche che Vlahovic si è infortunato già nel primo tempo della sfida contro il Cagliari, poi da vedere se Spalletti aprirà eventualmente ad altre sorprese per la partita.

LE MOSSE DI RUNJAIC

Anche Runjaic cambierà qualcosa, ma forse per lui le probabili formazioni Juventus Udinese potrebbero prevedere meno modifiche. In porta ci aspettiamo che giochi Sava, mentre in difesa la candidatura di Glogichidze dovrebbe togliere il posto a uno tra Bertola, Kabasele e Solet, presumibilmente il primo, poi da capire il ruolo di Ehizibue che si dovrebbe comunque piazzare a fare l’esterno a destra, sull’altro versante invece si va con la conferma di Zemura a meno di mandare sulla fascia Ekkelenkamp, che resta in ballottaggio anche per il centrocampo dove con lui giocherebbe Lovric e poi magari anche Zarraga.

Da capire ovviamente, perché c’è sempre la possibilità che qualcuno degli elementi che hanno iniziato la partita del Tardini sia comunque confermato come titolare; tra questi allora possiamo citare Karlstrom e Atta ma anche Zaniolo, che sarebbe confermato nel suo ruolo tattico e a metà tra il trequartista e la seconda punta in appoggio al centravanti. A proposito: come sempre l’Udinese ha soprattutto tre soluzioni per questo slot, sabato ha giocato (e segnato) Keinan Davis mentre questa volta potrebbe toccare a Iker Bravo, da non sottovalutare però la candidatura di Buksa che sta scalando le gerarchie.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Cabal; Joao Mario, Adzic, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Openda; David. Allenatore: Luciano Spalletti

UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Iker Bravo. Allenatore: Kosta Runjaic