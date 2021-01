Probabili formazioni Juventus Udinese/ Quote, Rabiot titolare in mediana? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE: CHI SCENDE IN CAMPO?

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Juventus Udinese, la partita che chiude il programma della 15^ giornata di Serie A 2020-2021: si gioca infatti alle ore 20:45 di domenica 3 gennaio, ed entrambe le squadre vanno a caccia di riscatto. La prima sconfitta di Andrea Pirlo in campionato è stata pesantissima, mai nessun allenatore della Juventus aveva perso con tre gol di scarto all’Allianz Stadium e dunque ora è chiaro che il tecnico bresciano, scivolato a 11 punti dalla vetta e dovendo giocare il match contro il Napoli inizialmente vinto a tavolino, sia decisamente sotto esame. Anche l’Udinese è caduta nel turno prima della sosta: il ko interno contro il Benevento è stato inatteso perché i friulani arrivavano da un ottimo periodo, proprio grazie a quello sono riusciti a uscire dalla zona calda della classifica ma adesso serve il passo ulteriore. Sarà interessante scoprire quello che succederà in campo tra poche ore; aspettando che la partita cominci possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Juventus Udinese, per cui possiamo andare a vedere quali sono le quote del bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 1,42 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte quanto messo sul tavolo. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vale 7,25 volte l’importo che deciderete di investire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

I DUBBI DI PIRLO

Andrea Pirlo utilizza il 4-4-2 per Juventus Udinese, almeno queste sembrano essere le idee del tecnico: il dubbio è legato a tanti ruoli secondo una formazione che non ha ancora trovato la sua definitività. Bonucci per esempio potrebbe avere una giornata “ punitiva” finendo in panchina, se così fosse sarebbe Demiral a giocare al fianco di De Ligt e a protezione di Szczesny, mentre sugli esterni la squalifica di Cuadrado riduce le scelte con Danilo che giocherà a destra e Alex Sandro favorito per agire sull’altro versante. A centrocampo si prepara a tornare titolare Arthur Melo, che è mancato nelle ultime uscite; con lui potremmo rivedere anche Rabiot, pur se McKennie rimane in ballottaggio per una maglia. Sugli esterni si cambia, almeno a destra: possibile che siano titolari nello stesso momento Kulusevski e Federico Chiesa, questo naturalmente sarebbe un segnale forte circa la volontà di dominare la partita e imporre finalmente il proprio marchio. Davanti, Dybala viaggia verso un’altra esclusione: i favoriti per formare la coppia offensiva restano come di consueto Cristiano Ronaldo e Morata.

LE SCELTE DI GOTTI

Luca Gotti deve rinunciare a giocatori importanti in Juventus Udinese, l’ultimo della lista è Rodrigo Becao che è infortunato: sarà dunque De Maio a completare la difesa che, davanti all’argentino Musso, sarà composta anche da Bonifazi e Samir, con Nuytinck sempre fermo ai box. Fanno un passo avanti come al solito i laterali, perché la squadra friulana gioca con il 3-5-2: a destra Stryger Larsen e a sinistra Zeegelaar, di fatto Ter Avest può prendere il posto di entrambi ma nelle gerarchie del suo allenatore parte alle spalle di tutti e due. Poi, De Paul e Pereyra – un ex di questa partita – saranno le due mezzali e il vero propulsore dell’Udinese; c’è un ballottaggio in cabina di regia tra Arslan e Walace ma la sensazione è che il primo sia in leggero vantaggio, e dunque possa partire titolare. Allo stesso modo in attacco nei due testa a testa attualmente aperti: quello tra Lasagna e Nestorovski e quello tra Pussetto e Deulofeu, il capitano e l’ex di Huracán dovrebbero essere i due scelti dall’allenatore.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, F. Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Chiellini, Dragusin, Frabotta, Bernardeschi, Bentancur, McKennie, Ramsey, Portanova, Dybala

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: Cuadrado

Indisponibili: –

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna

A disposizione: Scuffet, Ter Avest, Mandragora, Walace, Coulibaly, Palumbo, Makengo, Forestieri, Deulofeu, Nestorovski

Allenatore: Luca Gotti

Squalificati: Rodrigo Becao

Indisponibili: Nuytinck, Jajalo, Okaka

