PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE: TANTI GIOCATORI SQUALIFICATI

Una partita fondamentale per i padroni di casa, il “derby” bianconero che presentiamo con le probabili formazioni Juventus Udinese è una partita da vincere ogni costo per la Vecchia Signora nella penultima giornata di Serie A. Infatti la Juventus è quarta dopo il pareggio contro la Lazio, però in palio è rimasto un solo posto in Champions League e quindi sono vietati i passi falsi per i bianconeri, soprattutto in una giornata che sulla carta è totalmente favorevole proprio alla Juventus per operare l’allungo.

Infatti, mentre le rivali avranno veri e propri big-match, all’Allianz Stadium arriva l’Udinese di Kosta Runjaic, salva già da tempo ma che ha un po’ mollato nelle ultime settimane, come dimostra la sconfitta casalinga contro il Monza. Certo, stavolta per i bianconeri friulani ci sarà il desiderio di fare bene su un palcoscenico prestigioso, ma per i padroni di casa sarebbe un suicidio. Con queste basi, scopriamo ora le probabili formazioni Juventus Udinese.

PRONOSTICO E QUOTE

Un breve stop per osservare il pronostico su Juventus Udinese secondo le quote Snai. Juventus ampiamente favorita, il segno 1 è proposto a 1,35 contro quota 4,75 già in caso di pareggio, per tacere della quotazione addirittura a 8,50 in caso di impresa dell’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

LOCATELLI IN DIFESA PER TUDOR?

Le squalifiche di Savona, Kalulu e Thuram impongono a Igor Tudor soluzioni particolari per le probabili formazioni Juventus Udinese, in particolare Locatelli dovrebbe agire come difensore centrale in mezzo a Veiga e Gatti, nella retroguardia a tre davanti al portiere Di Gregorio. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1, a centrocampo invece indichiamo Douglas Luiz al fianco di McKennie, con Alberto Costa esterno destro e Weah sulla sinistra. In alternativa c’è Cambiaso, che agirebbe da braccetto di difesa riportando a centrocampo Locatelli a discapito del brasiliano. Sulla trequarti Nico Gonzalez e Yildiz giocheranno alle spalle di Kolo Muani, favorito su Vlahovic come centravanti.

DAVIS CENTRAVANTI PER RUNJAIC

Le squalifiche colpiscono anche Kosta Runjaic, che non ha Atta e soprattutto Lucca nelle probabili formazioni Juventus Udinese. Ecco allora che nel modulo 3-5-1-1 il centravanti sarà Davis, con uno fra Ekkelenkamp (favorito) e Bravo sulla trequarti. Il portiere sarà Okoye, protetto dalla difesa a tre con Kristensen, Bijol e Solet (vicende giudiziarie permettendo); a centrocampo segnaliamo il ballottaggio fra Rui Modesto ed Ehizibue a destra, poi Zarraga, il perno centrale Karlstrom, la seconda mezzala Lovric e Kamara che sarà l’esterno sinistro. Possibile anche il 4-4-1-1, con l’inserimento in quel caso di Payero.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Veiga, Locatelli, Gatti; Alberto Costa, Douglas Luiz, McKennie, Weah; Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Zarraga, Karlstrom, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.