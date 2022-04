Probabili formazioni Juventus Venezia/ Diretta tv: torna Vlahovic (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VENEZIA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Juventus Venezia ci parlano di una partita che domani all’ora di pranzo all’Allianz Stadium onestamente sulla carta non dovrebbe avere storia per la 35^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri arriva dalla vittoria sul campo del Sassuolo e ha praticamente blindato per la Juventus un posto fra le prime quattro della classifica, anche a causa dell’andamento lentissimo delle inseguitrici. Champions League praticamente in cassaforte, adesso si potrebbe puntare anche al terzo posto.

Dall’altra parte abbiamo invece un Venezia tristemente ultimo, in serie negativa ormai da molte settimane e reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta che è costata la panchina a Paolo Zanetti, sostituito dall’ex allenatore della Primavera, Andrea Soncin, al quale tuttavia servirebbe un’impresa ai limiti del miracolo sportivo per raggiungere la salvezza. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le probabili formazioni di Juventus Venezia alla vigilia della partita.

DIRETTA JUVENTUS VENEZIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Venezia sarà una delle tre partite di questa giornata di Serie A visibili in diretta tv anche sui canali di Sky Sport e di conseguenza raddoppia la possibilità della diretta streaming video, che sarà garantita dal servizio Sky Go oltre che dalla piattaforma DAZN, che naturalmente detiene i diritti per tutte le partite del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VENEZIA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Venezia, l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri deve fare i conti con i problemi fisici di Cuadrado afflitto da un risentimento muscolare all’adduttore sinistro e Arthur da una distorsione alla caviglia, inoltre è in dubbio anche la presenza di De Sciglio per un affaticamento muscolare alla coscia destra. Il modulo scelto da mister Allegri dovrebbe essere il 4-2-3-1 con il rilancio dal primo minuto di Vlahovic in attacco, alle spalle del serbo spazio al trio di trequartisti formato da Bernardeschi, Dybala e Morata.

Procedendo a questo punto a ritroso, ecco che in mezzo al campo per la Juventus dovrebbe agire la coppia mediana formata da Zakaria con Rabiot. Al centro della difesa dovrebbe rivedersi De Ligt per fare coppia con Bonucci, dunque rischia la panchina capitan Chiellini, mentre come terzini dovremmo avere Danilo a destra e Alex Sandro (in ballottaggio però con Luca Pellegrini) a sinistra, per completare la linea davanti a Szczesny.

LE MOSSE DI SONCIN

Sul fronte lagunare, le probabili formazioni di Juventus Venezia attirano la curiosità perché la guida tecnica della squadra è stata affidata a Soncin e vedremo se qualcosa cambierà. Il tecnico ha recuperato Vacca a centrocampo, dove quindi ci sarà il duello per la maglia da regista titolare con Ampadu; non è l’unico dubbio per il Venezia in mezzo al campo, ove l’unica certezza sembra essere Cuisance, mentre si segnala l’altro ballottaggio fra Busio e Crnigoj.

Tornano a disposizione anche Haps e Kiyine, il primo dovrebbe essere subito titolare come terzino sinistro in una difesa al centro della quale potrebbe rivedersi il ristabilito Caldara in coppia con Ceccaroni davanti a Maenpaa; ai box Ebuehi, sulla destra ci sarà quindi la conferma per Mateju come terzino. Infine passiamo in attacco: se dovesse essere confermato il modulo con il tridente, Aramu e Okereke dovrebbero schierarsi ai lati della prima punta Henry, ma sono pronti a subentrare Johnsen (che spera ancora di giocare dal primo minuto), Nani e Nsame.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VENEZIA

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Soncin.











