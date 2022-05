Probabili formazioni Juventus Venezia/ Quote, De Ligt e Vlahovic tornano titolari

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VENEZIA: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Con le probabili formazioni di Juventus Venezia ci avviciniamo sempre più alla partita che vale per la 35^ giornata nel campionato di Serie A1 2021-2022, e si gioca alle ore 12:30 di domenica 1 maggio. Nel lunch match del turno c’è attesa soprattutto per la prima di Andrea Soncin, che ha preso il posto di Paolo Zanetti sulla panchina lagunare: situazione disperata per il Venezia, che è rimasto ultimo in classifica con Salernitana e Genoa che hanno guadagnato terreno e la sfida diretta contro i campani, giovedì prossimo, da giocare all’Arechi che potrebbe essere una definitiva condanna.

Probabili formazioni Juventus Venezia/ Diretta tv: torna Vlahovic (Serie A)

La Juventus invece ha battuto in rimonta il Sassuolo e, grazie al rallentamento di tutte le rivali, ha ormai blindato la qualificazione in Champions League potendo anche sorpassare il Napoli al terzo posto: aumentano i rimpianti per una corsa scudetto che ha subito troppe frenate inspiegabili (e per la Champions League di questa stagione), ma Massimiliano Allegri è già indirizzato verso la prossima stagione. Adesso, senza indugiare oltre, proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Venezia.

Diretta/ Venezia Atalanta (risultato finale 1-3) video tv: torna a vincere la Dea!

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo ora quali siano le quote che l’agenzia Snai ha emesso per tracciare il pronostico su Juventus Venezia. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,19 volte l’importo che avrete scelto di investire; il pareggio che è regolato dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 7,00 volte la somma messa sul piatto, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della squadra ospite vale 14,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VENEZIA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri deve fare i conti con alcune indisponibilità: per oggi non sono della partita Cuadrado e Arthur e rischia anche De Sciglio, dunque Danilo dovrà giocare nel ruolo naturale di terzino destro mentre sull’altro versante vedremo un ballottaggio tra Alex Sandro, che resta favorito, e Luca Pellegrini. De Ligt è uno dei titolari che torneranno in campo dal primo minuto: l’olandese farà coppia più con Bonucci che con Chiellini, per la porta c’è sicuramente aperta l’opzione Perin. A centrocampo naturalmente, essendo fuori anche Locatelli, scelte obbligate, con la fisicità e la capacità di corsa di Zakaria e Rabiot, questa cerniera mediana coprirà le spalle alla linea dei trequartisti nella quale sarà Bernardeschi a fare le veci di Cuadrado, mentre sono confermati Dybala e Morata che torneranno a giocare dietro una prima punta. Qui infatti Vlahovic, dopo essere partito dalla panchina a Reggio Emilia, si riprenderà il posto volendo anche provare a vincere la classifica marcatori della Serie A.

DIRETTA/ Fiorentina Venezia (risultato finale 1-0): Torreira fa sognare l'Europa!

LA PRIMA DI SONCIN

Per Juventus Venezia Soncin non dovrebbe stravolgere il 4-3-3 utilizzato da Zanetti, anche se chiaramente resta un’opzione; buona notizia i rientri di Haps (che sarà titolare come terzino sinistro), Kiyine e Caldara, quest’ultimo potrebbe riprendersi il posto al centro della difesa (con in porta Maenpaa) facendo coppia con Ceccaroni, sulla destra agirà sempre Mateju mentre a centrocampo è disponibile Vacca, che insidia la maglia di playmaker basso che tecnicamente sarebbe di Ampadu, in vantaggio sulla concorrenza. Sulle mezzali sembrano esserci pochi dubbi: il già citato Kiyine è un’alternativa ma a giocare dal primo minuto all’Allianz Stadium dovrebbero essere Cuisance e Busio. Nel tridente offensivo spazio a Thomas Henry come centravanti con Aramu e Okereke a supporto dalle corsie laterali; scalpitano anche Nani, la cui esperienza potrebbe essere utile, e Johnsen mentre per tutte le altre opzioni bisognerà appunto aspettare di capire quale sarà il sistema di gioco.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS VENEZIA

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, T. Henry, Okereke. Allenatore: Andrea Soncin











© RIPRODUZIONE RISERVATA