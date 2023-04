Probabili formazioni Juventus Verona/ Diretta tv: dubbi in attacco per Zaffaroni

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA: IN ATTACCO

Infine diamo uno sguardo anche in attacco nella nostra panoramica sulle probabili formazioni di Juventus Verona. Dovrebbe essere molto semplice parlare del reparto offensivo di Massimiliano Allegri, che infatti dovrebbe puntare sui due nomi più illustri fra i bianconeri. Saranno quindi, salvo sorprese, Vlahovic e Di Maria a formare la coppia d’attacco della Juventus, con il serbo che deve rilanciarsi e l’argentino che invece vuole confermare l’eccellente livello di prestazione raggiunto nelle scorse settimane.

Il Verona di mister Marco Zaffaroni potrebbe invece schierarsi con il modulo 3-4-2-1 e da questo punto di vista dobbiamo osservare che i dubbi di formazione si concentrano per Zaffaroni proprio sulla trequarti scaligera, dove Braaf, Lazovic, Lasagna e Verdi sono in quattro s contendersi appena due posti a disposizione alle spalle del centravanti Gaich, che sarà il perno offensivo della manovra del Verona. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

A CENTROCAMPO

Cosa ci possono dire le probabili formazioni di Juventus Verona circa i reparti di centrocampo delle due squadre? Innanzitutto, ricordiamo che dovrebbe esserci il modulo 3-5-2 per i bianconeri di Massimiliano Allegri. Locatelli agirà in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Fagioli e Miretti, mentre sulle fasce la situazione potrebbe essere più complicata per la Vecchia Signora. Innanzitutto, potrebbe profilarsi un ballottaggio Cuadrado-De Sciglio per il ruolo di esterno destro, ma bisogna fare attenzione anche a sinistra, dove dovrebbe giocare Kostic, ormai titolare fisso, che però è in dubbio per un’infiammazione al tendine d’Achille, quindi è possibile l’avanzamento di Alex Sandro al suo posto, con inserimento in quel caso di Gatti in difesa al posto del brasiliano.

L’Hellas Verona di mister Marco Zaffaroni invece dovrebbe puntare sul modulo 3-4-2-1 e, parlando sempre del centrocampo, ecco che gli scaligeri dovrebbero schierare nella loro mediana innanzitutto Faraoni come esterno destro, mentre Duda e Tameze dovrebbero agire nel cuore della mediana ed infine uno tra il favorito Doig e Depaoli sarà il titolare sulla fascia sinistra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Verona ci avvicinano alla partita che, in programma alle ore 20:45 di sabato 1 aprile, è valida per la 28^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Si torna a giocare dopo la sosta per le nazionali: la Juventus, reduce dal colpo di San Siro contro l’Inter, continua la sua difficilissima rincorsa verso la quarta posizione che, nonostante la penalizzazione, non è più così lontana. Attenzione ovviamente a quello che succederà tra un paio di settimane, quando arriverà la sentenza sul ricorso: potrebbe cambiare molto, anche se poi la sensazione è che non sia finita qui.

Il Verona invece sembra aver mollato: l’avvento di Marco Zaffaroni aveva generato una grande serie di risultati che avevano avvicinato la salvezza, l’obiettivo è ancora alla portata ma da qualche tempo l’Hellas ha smarrito la via, tanto da perdere anche contro la Sampdoria e gettare alle ortiche una grande occasione per avvicinare un traguardo che sarebbe straordinario, per come si era messa la stagione. Vedremo quello che succederà all’Allianz Stadium, mentre aspettiamo che arrivi sabato sera facciamo qualche valutazione sulle probabili formazioni di Juventus Verona con le scelte dei due allenatori.

DIRETTA JUVENTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Verona verrà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder di Sky: l’appuntamento dunque è riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire la partita anche in diretta streaming video grazie al servizio garantito da Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che tutti i match del nostro campionato di Serie A sono forniti dalla piattaforma DAZN: anche in questo caso si tratterà di una visione in mobilità, e per accedere alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento al portale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

GLI 11 DI ALLEGRI

La tegola per Massimiliano Allegri è l’infortunio di Kostic: in Juventus Verona il serbo potrebbe non essere rischiato (è troppo importante) e dunque sulla corsia sinistra le alternative sono due, la più probabile De Sciglio mentre l’altra riguarda Federico Chiesa, che però non è al top della condizione. A destra ovviamente giocherebbe Cuadrado; in difesa invece si ricompone il terzetto brasiliano Danilo-Bremer-Alex Sandro, che in qualche modo ha dato una svolta alla stagione della Juventus. Szczesny sarà regolarmente in porta, poi a centrocampo bisogna fare i conti con le squalifiche di Rabiot e Leandro Paredes: l’argentino sarebbe comunque partito dalla panchina, il francese invece è in grande forma e sarà sostituito da Miretti, che dunque completerà una mediana tutta italiana con Locatelli in regia e Fagioli sull’altra mezzala. Davanti, Di Maria è tornato a disposizione: il Fideo dunque farà coppia con Vlahovic, tornato a segnare in Europa League e in nazionale ma non ancora in Serie A.

LE SCELTE DI ZAFFARONI

Potrebbe essere un Hellas decimato quello in campo per Juventus Verona: Diego Coppola è squalificato, soprattutto né Lazovic né Verdi sono al top della condizione. In difesa ci sarà spazio per Magnani, che dovrebbe guidare un reparto che prevede la presenza di Dawidowicz e Ceccherini con Montipò che ovviamente andrà in porta. Sulle corsie laterali Faraoni è favorito su Depaoli a destra, sull’altro versante nessun problema per Doig; a comporre la coppia in mezzo al campo saranno invece Duda e Tamèze. Arriviamo dunque alla trequarti: se Lazovic e Verdi dovessero alzare bandiera bianca, la scelta di Zaffaroni dovrà essere fatta tra tre giocatori e cioè Lasagna, Braaf e Ngonge. Quest’ultimo ha segnato due gol consecutivi ma poi ha perso un po’ di smalto, all’Allianz Stadium tuttavia potrebbe tornare titolare. Davanti giocherà Gaich, che di questo campo ha ottimi ricordi: quando giocava nel Benevento aveva segnato un gol decisivo per una clamorosa vittoria dei sanniti contro la Juventus di Andrea Pirlo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Miretti, De Sciglio; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tamèze, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich. Allenatore: Marco Zaffaroni











